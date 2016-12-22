Любой вариант - к худшему

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№ 51 (835)
22-31 декабря 2008 г.
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№ 51(835) 22-31 декабря 2008 г.
Предприниматели все еще видят панацею от своих бед в продлении льготного режима ввоза товаров из России и возможности уплаты НДС по фиксированной ставке.
В декабре они провели серию акций в поддержку этих требований. Сначала зарегистрированное в Украине Движение за свободное развитие предпринимательства организовало общереспубликанскую забастовку, затем 15 декабря прошел Марш предпринимателей, инициированный РОО "Перспектива". Оценки числа протестующих, поступившие из различных источников, отличаются в разы, однако можно с уверенностью утверждать, что ни первая, ни вторая акции не носили массового характера. О каких-либо инцидентах или задержаниях их участников не сообщалось.
По сути, акции наглядно продемонстрировали реальное отношение предпринимателей к предполагаемой отмене льгот. И оно, вопреки заявлениям общественных объединений о готовности ИП решительно защищать свое конституционное право на труд, спокойно-равнодушное. Тот же Марш предпринимателей был разрешен властями, и его участники ничем не рисковали. И состоялся он в понедельник, в выходной на большинстве рынков день.
Можно назвать, по крайней мере, три фактора, снижающих протестный потенциал ИП. Во-первых, отмена льгот коснется далеко не всех предпринимателей, а лишь тех, кто торгует товаром, самостоятельно ввозимым из России. Для продавцов бакалеи, электронной и бытовой техники, обуви, не говоря уже об ИП, оказывающих услуги или осуществляющих производственную деятельность, 1 января ровным счетом ничего не изменится.
С другой стороны, ИП, имеющие оборот в размере несколько десятков тысяч долларов, нашли схемы продолжения ввоза товаров с требуемым документарным оформлением. В числе пострадавших, таким образом, окажутся в основном самые мелкие торговцы, а они никогда не отличались высокой организованностью.
К тому же (второй фактор) озабоченных отменой льгот ИП явно успокоило заявление заместителя министра экономики Андрея Тура о возможном продлении действия п. 3 Указа № 285 еще на год. Как сообщил А. Тур, проект соответствующего нормативного правового акта передан в Администрацию президента.
Наконец, в ходе подготовки акций проявилась застарелая болезнь предпринимательских объединений - их разобщенность и даже конкуренция за популярность в предпринимательской среде. Каждая акция готовилась каким-то одним объединением, при этом его лидеры обязательно подчеркивали, что помощники им не нужны.
Но главный вопрос даже не в том, сохранят или отменят предпринимателям льготы. Как ни парадоксально это звучит, и тот и другой вариант для бизнеса одинаково плохи. Ибо главное, что нужно любому бизнесу, - стабильность, определенность. Когда ситуация ясна, всегда найдется возможность к ней приспособиться. Постепенное же секвестрование льгот больше всего напоминает отрубание у собаки хвоста по кусочкам.
Только вот предложить бизнесу внятную политику власти не могут, потому что сами ее не имеют. Об этом говорят и до неприличия затянувшиеся игры со льготами, и глупейшая кампания по сносу киосков на остановочных пунктах, и недавнее ужесточение мер административной ответственности за экономические правонарушения. Словом, наблюдается привычная картина: власти одни гайки закручивают, другие слегка отпускают.
К сожалению, никаких изменений в этой "деятельности по управлению экономикой" будущий год не обещает.
Оппозиция предлагает новый экономический курс (Татьяна КАЛИНОВСКАЯ, № 50/ 2008)
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