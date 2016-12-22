Любой вариант - к худшему

Сергей КРАВЦОВ

Image 649Попротестовали и успокоились. Фото С. Костина

Индивидуальным предпринимателям, торгующим самостоятельно ввозимым из России импортным ширпотребом, 2009 год не сулит ничего хорошего. При любом варианте развития событий.

Предприниматели все еще видят панацею от своих бед в продлении льготного режима ввоза товаров из России и возможности уплаты НДС по фиксированной ставке.



В декабре они провели серию акций в поддержку этих требований. Сначала зарегистрированное в Украине Движение за свободное развитие предпринимательства организовало общереспубликанскую забастовку, затем 15 декабря прошел Марш предпринимателей, инициированный РОО "Перспектива". Оценки числа протестующих, поступившие из различных источников, отличаются в разы, однако можно с уверенностью утверждать, что ни первая, ни вторая акции не носили массового характера. О каких-либо инцидентах или задержаниях их участников не сообщалось.



По сути, акции наглядно продемонстрировали реальное отношение предпринимателей к предполагаемой отмене льгот. И оно, вопреки заявлениям общественных объединений о готовности ИП решительно защищать свое конституционное право на труд, спокойно-равнодушное. Тот же Марш предпринимателей был разрешен властями, и его участники ничем не рисковали. И состоялся он в понедельник, в выходной на большинстве рынков день.



Можно назвать, по крайней мере, три фактора, снижающих протестный потенциал ИП. Во-первых, отмена льгот коснется далеко не всех предпринимателей, а лишь тех, кто торгует товаром, самостоятельно ввозимым из России. Для продавцов бакалеи, электронной и бытовой техники, обуви, не говоря уже об ИП, оказывающих услуги или осуществляющих производственную деятельность, 1 января ровным счетом ничего не изменится.



С другой стороны, ИП, имеющие оборот в размере несколько десятков тысяч долларов, нашли схемы продолжения ввоза товаров с требуемым документарным оформлением. В числе пострадавших, таким образом, окажутся в основном самые мелкие торговцы, а они никогда не отличались высокой организованностью.



К тому же (второй фактор) озабоченных отменой льгот ИП явно успокоило заявление заместителя министра экономики Андрея Тура о возможном продлении действия п. 3 Указа № 285 еще на год. Как сообщил А. Тур, проект соответствующего нормативного правового акта передан в Администрацию президента.



Наконец, в ходе подготовки акций проявилась застарелая болезнь предпринимательских объединений - их разобщенность и даже конкуренция за популярность в предпринимательской среде. Каждая акция готовилась каким-то одним объединением, при этом его лидеры обязательно подчеркивали, что помощники им не нужны.



Но главный вопрос даже не в том, сохранят или отменят предпринимателям льготы. Как ни парадоксально это звучит, и тот и другой вариант для бизнеса одинаково плохи. Ибо главное, что нужно любому бизнесу, - стабильность, определенность. Когда ситуация ясна, всегда найдется возможность к ней приспособиться. Постепенное же секвестрование льгот больше всего напоминает отрубание у собаки хвоста по кусочкам.



Только вот предложить бизнесу внятную политику власти не могут, потому что сами ее не имеют. Об этом говорят и до неприличия затянувшиеся игры со льготами, и глупейшая кампания по сносу киосков на остановочных пунктах, и недавнее ужесточение мер административной ответственности за экономические правонарушения. Словом, наблюдается привычная картина: власти одни гайки закручивают, другие слегка отпускают.



К сожалению, никаких изменений в этой "деятельности по управлению экономикой" будущий год не обещает.



