Все только начинается!

Ирина КРЫЛОВИЧ

Год назад мы пожелали читателям нескучного Нового года. Никто тогда и не предполагал, что скучать не придется до такой степени.

Мировой кризис, безусловно, стал событием года, затмив инициативы правительства по раскрепощению бизнеса. Впрочем, как и ожидалось, либерализационные указы и декреты оказались полумерами и любовно сотканная руками чиновников паутина госрегулирования никак не рвется. Рвется там, где тонко. А тонко у нас всегда было с мерами стимулирующими, а не ограничивающими. Но дать вольную всем и сразу - ой как сложно: что же будет делать армия контролеров и чиновников, ведь это тоже своего рода созданные рабочие места?



А они теперь будут "сдавать экзамен на прочность", как и вся наша экономическая модель. Только принимать экзамен будем даже не мы, а мировая экономика, которая готова подбрасывать все новые и новые каверзные вопросы и задачки.



Посмотрим, какие еще решения, кроме советов покупать отечественное, придумают эти "студенты" из высоких кабинетов. Пока ответ неверный, так как, чтобы взять из карманов людей деньги, их сначала надо туда положить. Увы, переэкзаменовка.



Выходит, что и предстоящий год будет уж точно нескучным.



Впрочем, права бороться за свое благополучие и успех у людей не отнимут никакой кризис и даже самая невнятная программа "либерализации". И поэтому редакция "БР" желает своим читателям, авторам и всем белорусам в наступающем году успешного преодоления любых трудностей, сохранения оптимизма и простого, но такого разного в каждом случае личного счастья. Встретимся в 2009-м!

