"Коммуналка" вырастет

Елизавета БУЛАТЕЦКАЯ

С 1 января 2009 года коммунальные услуги подорожают в среднем на 16-18%.

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги вводятся с 1 января 2009 года постановлением Совета министров от 16.12.2008 г. № 1942.



Тариф на услуги по техническому обслуживанию жилых домов увеличен на 11,8% (с 264,6 до 296 BYR в месяц за 1 кв. м общей площади жилого помещения). За тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения придется платить из расчета 43.458,3 BYR/Гкал (рост на 15,6%). Холодная вода и канализация подорожают на 20% и составят 385,7 и 242 BYR за 1 куб. м соответственно. Тариф за вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов увеличен на 18,9% (до 4.764 BYR/куб. м), за пользование лифтами - на 20% (до 1.421 BYR с одного проживающего в месяц).



Электроэнергия для населения с 1 января подорожает на 20% - со 145 до 173,3 BYR/кВт.ч. Соответственно увеличены тарифы на электроэнергию для населения, дифференцированные по временным периодам. Цены за газ остались без изменения.



Тарифы на услуги холодного водоснабжения и канализации с 1 января установлены в размере 860 и 684,3 BYR/куб. м соответственно за объемы, потребленные гражданами, проживающими в собственных домах (коттеджах), сверх норм, утвержденных местными властями.



Напомним, что в уходящем году тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличивались дважды - с 1 января и с 1 мая. В сумме удорожание составило 9,1 USD для двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. м с тремя проживающими, почти в два раза превысив пятидолларовый рубеж годового повышения, который был установлен президентом и выдерживался в течение двух лет подряд - 2006 и 2007 гг.



Похоже, в следующем году власти решили не церемониться и преодолеть почти двукратное превышение президентского рубежа в один прием. Но нет никаких гарантий, что повышение тарифов с 1 января станет единственным в 2009 году.



В 2009 году вводится еще несколько новшеств. Согласно постановлению Совмина № 1924, граждане, не установившие индивидуальные приборы учета расхода воды, с 1 мая 2009 года будут платить за услуги водоснабжения и канализации по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, - 860 и 684,3 BYR за 1 куб. м.



В то же время предусмотрена скидка 10% по оплате за подогрев воды, услуги централизованного водоснабжения и канализации для установивших счетчики в домах, где отсутствуют инженерные системы рециркуляции горячей воды. Как правило, в многоквартирных домах, где нет системы рециркуляции, приходится некоторое время сливать воду из крана, прежде чем из него пойдет горячая вода.



Кроме того, с 1 января собственники жилых помещений, использующие их для местонахождения частного унитарного предприятия, будут оплачивать техобслуживание жилого дома и коммунальные услуги с даты госрегистрации данного предприятия по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Эта норма будет действовать с 1 января 2009 года.



Тарифы на ЖКУ с нового года повышены в целях выполнения показателей по уровню возмещения затрат населением на их оплату. Согласно закону о бюджете на 2009 год предусмотрено возмещение населением 32% затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, по расчетам, установленный с 1 января уровень тарифов позволит компенсировать в следующем году только 29,8% от общего объема затрат.

