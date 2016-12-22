Неспокойный и непредсказуемый

Татьяна ХЛОПКОВА

Есть от чего голове пойти кругом.

Внимание планеты в 2008 г. было приковано к президентским выборам в США и России, признанию независимости Косово, конфликту в Южной Осетии и мировому финансовому кризису.

Выборы. Уходящий год был богат на события электорального характера. Самым значимым из них, безусловно, стала смена руководителей ведущих держав мира - США и России.



В течение многих месяцев люди по всему миру пристально следили за президентской гонкой в Соединенных Штатах. Единому кандидату от демократов, сенатору штата Иллинойс Бараку Обаме противостоял кандидат от республиканцев, сенатор штата Аризона Джон Маккейн. Обама одержал победу на выборах 4 ноября, заручившись голосами 51% избирателей и получив более 300 голосов выборщиков при том, что для победы необходимо было набрать 270.



Барак Обама стал первым афроамериканским президентом США, а Джозеф Байден - первым католиком - вице-президентом США. Хиллари Клинтон, соперница Обамы по избирательной гонке, станет госсекретарем страны.



Президентские выборы в России состоялись 2 марта. Участие в них приняли четыре кандидата: первый вице-премьер Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер Демократической партии Андрей Богданов. Единый кандидат от оппозиции лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов был снят с президентской гонки, поскольку, по данным ЦИКа, 13,36% подписей в его поддержку были признаны недостоверными.



Победу на выборах одержал Дмитрий Медведев, набрав свыше 70% голосов российских избирателей. Бывший президент России Владимир Путин был назначен премьер-министром страны.



Бессменный с 1959 г. лидер Кубы Фидель Кастро 19 февраля объявил об уходе в отставку с поста председателя Госсовета и главнокомандующего кубинскими войсками. Новым лидером Кубы стал брат и соратник Фиделя Рауль Кастро.



Киприоты в феврале выбрали президентом своей страны Димитриса Христофиаса. Он стал первым в истории Кипра и единственным в Евросоюзе президентом-коммунистом.

Президентские выборы в Армении состоялись 19 февраля. Главными претендентами на пост Роберта Кочаряна, который по Конституции не мог баллотироваться на новый срок, были глава правительства и лидер правящей Республиканской партии Серж Саргсян и бывший президент республики Левон Тер-Петросян.



Кандидат от власти победил уже в первом туре, набрав немногим более 52% голосов. Однако оппозиция не согласилась с таким исходом и организовала демонстрации, которые вылились в массовые беспорядки с человеческим жертвами. В результате в течение трех недель Ереван жил в условиях чрезвычайного положения.



Лидеры Грузии, Азербайджана и Сербии - Михаил Саакашвили, Ильхам Алиев и Борис Тадич в нынешнем году были переизбраны на новые сроки.



На второй срок в уходящем году был избран и премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро - возглавляемая им Социалистическая партия Испании одержала победу на состоявшихся 9 марта парламентских выборах.



В Пакистане противостояние избранного осенью 2007 г. президента Первеза Мушаррафа с оппозицией закончилось победой последней. По итогам состоявшихся в феврале парламентских выборов, наибольшее число кресел получила Народная партия, которую возглавляла убитая в декабре 2007 г. Беназир Бхутто. Она вместе с Мусульманской лигой бывшего премьер-министра Наваза Шарифа образовала коалицию, которая инициировала процедуру импичмента Мушаррафа. Не дожидаясь голосования в парламенте, Мушарраф 18 августа подал в отставку. 6 сентября на президентских выборах победил вдовец Беназир Бхутто Асиф Али Зардари.



Парламентские и президентские выборы, состоявшиеся в Зимбабве 29 марта, вызвали в стране затяжной политический кризис. Основными соперниками на выборах выступали правящая партия Патриотический фронт действующего президента Роберта Мугабе и оппозиционное Движение за демократические перемены, возглавляемое Морганом Тсвангираи. Но ни одна из сторон поражения не признала. В сентябре Мугабе и Тсвангираи заключили принципиальное соглашение о разделе властных полномочий, однако переговоры зашли в тупик и в начале октября было объявлено об их провале.

