Оппозиция предлагает новый экономический курс

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Ярослав РОМАНЧУК предлагает сделать экономическую среду Беларуси более комфортной.

Рабочая группа Объединенных демократических сил представила свой вариант программы выхода из кризиса, разработанный группой под руководством Ярослава Романчука.

Эксперты констатируют, что стандартные рецепты по выходу из кризиса Беларуси не подходят в силу отсутствия гражданского общества, парламентского контроля, свободных СМИ, низкого качества госуправления. Они делают следующий прогноз ситуации: сокращение ВВП на 1-3%, инфляция - до 40%, курс белорусского рубля - на уровне 3.500-4.000 BYR/USD на следующий год. Эксперты признали, что в нынешних условиях не хватает данных о ситуации на промышленных предприятиях и можно опираться только на слухи о сокращении производства или проблемы со сбытом на некоторых из них.



Профессор Станислав Богданкевич, принимавший участие в обсуждении программы, дал следующие советы правительству: срочно решить судьбу убыточных или малорентабельных предприятий, которые производят 15% ВВП; распродать по бросовым ценам или списать складские запасы, которых скопилось на 2 млрд. USD; принять решение о судьбе дебиторской задолженности; акционировать предприятия с одновременным развитием фондового рынка, чтобы узнать их истинную стоимость.



Профессор предлагает за счет приватизации создать фонды по поддержке и переобучению безработных, рост безработицы он прогнозирует до 10%. Только постепенная девальвация рубля на 25-30%, считает С. Богданкевич, позволит сохранить Беларуси валютные резервы. Поддерживая сегодняшний курс доллара, Беларусь стоит на пороге их утраты.

"В Беларуси кризис начался не вчера, проблемы экономики Беларуси проявились еще в 2007 году, то есть задолго до мирового кризиса. А сегодня мировой кризис накладывается на наш кризис и усугубляет его", - заявил профессор Богданкевич.



Эксперт Лев Марголин обратил внимание: переход некоторых предприятий на четырехдневную рабочую неделю означает не что иное, как скрытое сокращение рабочей силы на 20%.



Разработчик программы Ярослав Романчук признал: в предложенной программе нет ничего кардинально нового, подобные решения предлагало в свое время правительство Михаила Чигиря. По его мнению, реформы необходимо проводить быстро и согласованно, и потому правительство в период кризиса должен возглавить президент Лукашенко, а Администрация президента "должна быть трансформирована в полноценное правительство", все и так знают, что ключевые решения принимаются именно там.

Все предложения группы уместились в кратком варианте на двух страницах. Документ включает разделы "Госуправление", "Фискальная политика", "Монетарная политика", "Реструктуризация и приватизация", "Социальная политика", "Нормы и стандарты рыночных институтов".



Не все предложения либерала Романчука можно назвать либеральными, многие просто предлагают вернуть Беларусь к цивилизованному разделению властей, независимости Нацбанка, свободному движению капитала. Я. Романчук выдвигает совершенно логичную меру: отказаться от сертификации импортных товаров, если они уже имеют сертификаты соответствия, выданные в других странах. До многих мер, похоже, уже дозрела и власть: отмена регулирования цен, утверждение списка несеквестрируемых статей бюджета, разрешение существовать ИП.



Из либеральных предложений можно отметить введение единой ставки таможенной пошлины в размере 3%, единой ставки налога на прибыль в размере 15%, отмену ряда налогов и отчислений в бюджетные фонды, мораторий на проведение проверок малого бизнеса сроком на 3 года. В разделе "Нормы и стандарты рыночных институтов" группа предлагает разработать стандарты (вероятно, законы?) функционирования рыночных институтов, которые призваны сделать экономическую среду Беларуси более комфортной.

Группа предлагает кардинально увеличить пособие по безработице, сохранить для малообеспеченных дотации по ЖКУ и адресную социальную помощь, господдержку физкультуры и спорта. Также группа экспертов предлагает государственное участие в программах строительства низкобюджетного жилья, чтобы облегчить внутристрановую миграцию.



Предложенный экспертами документ будет дорабатываться. Возможно, к следующему заседанию группы прояснится ситуация в промышленности и в нем появится больше конкретики.

