Деньги в мусор

Татьяна МАНЕНОК

Предприятие по переработке отходов по немецким технологиям стоимостью свыше 63 млн. EUR намечено построить в Бресте в 2010-2011 годах.

Соответствующий Указ № 617 подписал 17 ноября А. Лукашенко. Согласно документу, в Бресте в 2008-2011 годах будут осуществлены строительство и ввод в эксплуатацию механико-биологической установки по обработке 100 тыс. т в год твердых бытовых отходов и до 370 тыс. куб. м в год ила и осадков сточных вод по технологии фирмы LINDE-KCA-DRESDEN GmbH (ФРГ), а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к нему.



Первую очередь мусороперерабатывающего завода планируется ввести в строй во II квартале 2010 года, вторую - во II квартале 2011 года.



Заказчиком по строительству мусороперерабатывающего завода и подготовке документов для подачи заявки на получение гранта Европейского Cоюза на реконструкцию всего комплекса очистных сооружений в Бресте выступит КУПП "Брестское городское жилищно-коммунальное хозяйство", а генеральным подрядчиком по проектированию и строительству - фирма STRABAG Umweltanlagen GmbH (ФРГ).



Согласно бизнес-плану, стоимость строительства первой и второй очередей предприятия по выбранным технологиям составляет 63,3 млн. EUR (без таможенных пошлин, НДС и с учетом инженерного обустройства).



Указом предусмотрено освобождение от обложения таможенными пошлинами и НДС товаров, ввозимых на таможенную территорию Беларуси для строительства мусороперерабатывающего завода, а также от НДС оборотов по реализации работ (услуг), выполненных на территории Беларуси иностранными организациями.



До июля 2011 года освобождаются от обложения земельным налогом земельные участки, предоставленные для строительства предприятия.



Проектирование и строительство первой очереди завода и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к нему намечено профинансировать за счет средств республиканского бюджета, второй очереди - 50% из средств республиканского бюджета и 50% из бюджета Брестской области.



Еще до завершения строительства первой очереди этого завода в Бресте планируется создать СП по изготовлению технологического оборудования для строительства аналогичных заводов в других регионах страны.



Указом также определены меры персональной ответственности за целевое использование товаров, ввозимых на таможенную территорию Беларуси, а также за соблюдение сроков реализации проекта.