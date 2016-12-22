Деньги в мусор

Четверг
22 декабря 2016
21:15
№ 49 (833)
8-14 декабря 2008 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
№ 49/ 2008
Соответствующий Указ № 617 подписал 17 ноября А. Лукашенко. Согласно документу, в Бресте в 2008-2011 годах будут осуществлены строительство и ввод в эксплуатацию механико-биологической установки по обработке 100 тыс. т в год твердых бытовых отходов и до 370 тыс. куб. м в год ила и осадков сточных вод по технологии фирмы LINDE-KCA-DRESDEN GmbH (ФРГ), а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к нему.
Первую очередь мусороперерабатывающего завода планируется ввести в строй во II квартале 2010 года, вторую - во II квартале 2011 года.
Заказчиком по строительству мусороперерабатывающего завода и подготовке документов для подачи заявки на получение гранта Европейского Cоюза на реконструкцию всего комплекса очистных сооружений в Бресте выступит КУПП "Брестское городское жилищно-коммунальное хозяйство", а генеральным подрядчиком по проектированию и строительству - фирма STRABAG Umweltanlagen GmbH (ФРГ).
Согласно бизнес-плану, стоимость строительства первой и второй очередей предприятия по выбранным технологиям составляет 63,3 млн. EUR (без таможенных пошлин, НДС и с учетом инженерного обустройства).
Указом предусмотрено освобождение от обложения таможенными пошлинами и НДС товаров, ввозимых на таможенную территорию Беларуси для строительства мусороперерабатывающего завода, а также от НДС оборотов по реализации работ (услуг), выполненных на территории Беларуси иностранными организациями.
До июля 2011 года освобождаются от обложения земельным налогом земельные участки, предоставленные для строительства предприятия.
Проектирование и строительство первой очереди завода и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к нему намечено профинансировать за счет средств республиканского бюджета, второй очереди - 50% из средств республиканского бюджета и 50% из бюджета Брестской области.
Еще до завершения строительства первой очереди этого завода в Бресте планируется создать СП по изготовлению технологического оборудования для строительства аналогичных заводов в других регионах страны.
Указом также определены меры персональной ответственности за целевое использование товаров, ввозимых на таможенную территорию Беларуси, а также за соблюдение сроков реализации проекта.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения