Поставщик, но не собственник

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский концерн планирует продавать в США не только природный, но и сжиженный газ. Фото С. Костина

"Газпром" сообщил о выходе на коммерческий рынок США. Таким образом, началась реализация давних планов российского концерна.

Gazprom Marketing & Trading USA (GMT USA), дочерняя компания "Газпрома", объявила о начале торговли на территории Северной Америки природным гозом, а в перспективе - и сжиженным. "Газпром" планирует продавать в США около 10 млн. кубометров газа в день.



Как говорится в сообщении GMT USA, этот шаг "знаменует собой первое появление компании группы "Газпром" на рынке Соединенных Штатов". По словам главы британского отделения GMT Виталия Васильева, "достигнута цель внедрить крупнейшую газовую компанию в мире на крупнейший в мире газовый рынок".



Достаточные для начала торговых операций запасы природного газа "дочка" российского государственного концерна накопила в Северной Америке, закупая топливо у своих партнеров на континенте. "Мы уже заключили сделки на предоставление нам 350 млн. кубических футов (98 млн. кубометров) газа в день в различных пунктах в США в течение последующих трех-семи лет", - пояснил президент GMT USA Джон Хаттенбергер. По его словам, следующая задача, стоящая перед компанией, - "развить свои мощности и выйти на все крупные североамериканские рынки".



Согласно экспертным оценкам, все страны континента потребляют около 775 млрд. кубометров газа в год, причем 80% от этого объема приходится на долю США. Следом идут Канада и Мексика, потребности которых в природном топливе постоянно растут. Помимо обычного газа, перекупаемого у других поставщиков на месте, "Газпром" рассчитывает приступить к торговле в Северной Америке и сжиженным газом (СПГ).



"Газпром" давно вынашивал планы выхода на американский рынок энергоносителей. В мае этого года российский монополист заручился долгосрочными поставками СПГ, производимого проектом "Сахалин-2". Согласно разработанной схеме, сообщает GMT USA, сжиженный газ будет доставляться в Мексику, откуда после регазификации поступит в Южную Калифорнию и будет продаваться по всей юго-западной части США. В будущем планируется также ввозить СПГ в США со Штокмановского месторождения на севере РФ.



К 2020 г. в рамках обоих проектов российский газовый холдинг планирует производить 17 млн. тонн сжиженного газа. Надо отметить, что "Газпром" вынужден действовать с большой осторожностью, - Соединенные Штаты категорически противятся попыткам приобретения иностранцами американских энергетических структур.



Это показал опыт китайской государственной нефтяной компании CNOOC, которая в 2005 году попыталась приобрести за 18,5 млрд. USD калифорнийскую компанию Unocal. Намерения китайцев натолкнулись на жесткое сопротивление в конгрессе США, и сделка быстро сорвалась.



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