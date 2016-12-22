"Моссад" остался в тени

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

Что же он все-таки перевозил?

Сухогруз Arctic Sea вез зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иран. Сделке помешала израильская разведка "Моссад". Она же помогла Кремлю сохранить лицо в этой истории, пишет лондонская газета Times.

Израильские и российские источники, которые цитирует Times, утверждают, что зенитно-ракетные комплексы С-300 были погружены на борт Arctic Sea, когда судно "ремонтировалось" в Калининграде. Ракеты Ирану якобы продали бывшие офицеры Калининградского гарнизона, связанные с преступным миром.



Сухогруз Arctic Sea под флагом Мальты, пропавший при неясных обстоятельствах в конце июля, был обнаружен российским военным кораблем западнее Африки в ночь на 17 августа. Несколько дней спустя российские власти объявили, что на борту Arctic Sea оказались 8 посторонних людей, которые позднее были объявлены подозреваемыми в захвате судна и доставлены самолетом в Москву.



Источники в Москве предположили, что в организации налета на сухогруз могла участвовать израильская разведка "Моссад", используя для этого подставных лиц, которые, скорее всего, не обладали всей полнотой информации.



Times приводит слова бывшего российского военного: "Лучший для израильтян способ помешать грузу достичь Ирана - это устроить шумиху вокруг судна. Как только стало известно о "пиратском налете", для торговцев оружием игра закончилась. Русским пришлось действовать. Вот почему я не исключаю, что за похищением судна стоит "Моссад". Он сорвал поставку ракет и дал Кремлю возможность представить дело так, будто его ВМФ провел блестящую операцию по спасению судна".



Любое свидетельство, что Кремль позволил лучшим образцам российского оружия попасть в руки преступников или быть проданными Ирану, было бы очень болезненным для самолюбия российских властей, пишет газета.



"Официальная версия просто смехотворна, она была придумана, чтобы дать Кремлю возможность сохранить лицо, - сообщил Times российский источник. - Я говорил с людьми, близкими к следствию, и они подтвердили участие "Моссада". Смешно думать, что весь этот шум поднялся из-за груза древесины. Не я один уверен, что там было оружие для Ирана".



Как пишет Times, "Моссад" сообщил российскому правительству, что офицеры в Калининграде перешли "красную черту". Тогда Кремль направил сторожевые корабли и атомные подводные лодки, чтобы перехватить контрабандный груз, а по ходу дела была сочинена история о похищении сухогруза.



Газета напоминает, что на следующий день после "спасения" судна начался визит в Россию президента Израиля Шимона Переса. Перес обсудил тему поставок оружия врагам Израиля, а затем его канцелярия сделала заявление, что президент России Дмитрий Медведев обещал не поставлять оружие Ирану и Сирии.