Украинский еврогамбит

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

В начале 2010 года Украина должна официально подать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом публично заявили два высокопоставленных дипломата страны-соседки.

Представитель Украины при ЕС Андрей Веселовский сказал об этом в своей статье, опубликованной в украинской газете "День":



"Хочется надеяться, что какой бы кандидат ни победил на президентских выборах 2010-го, он обратится в Евросоюз с аналогичным предложением уже весной будущего года. Главное, над чем задумается в этом случае Брюссель, - это над способностью Украины ответить адекватно ... к сожалению, пока такой уверенности нет. Наши западные и южные соседи, которые являются или членами ЕС, или кандидатами, никогда в перспективе не сомневались, несмотря на пренебрежительные оценки со стороны Брюсселя, и именно поэтому добиваются результата".



Заместитель главы миссии Украины при ЕС Василий Филипчук 16 сентября в интервью EUobserver поддержал своего руководителя: "Я уверен, что, если Евросоюз будет рассматривать нашу заявку, руководствуясь нормами, выработанными за последние 20-30 лет, ему придется ответить: "Да, но на определенных условиях". Иные варианты реакции были бы политически безответственными и юридически безосновательными".



Заявления А. Веселовского и В. Филипчука не отражают официальную политику Украины, однако отражают мнение других украинских дипломатов и аналитиков, за последние пять лет уставших от уклончивости ЕС. "Даже самая слабая надежда на европейскую интеграцию Украины пусть и в самой долговременной перспективе может серьезно поспособствовать реформам в этой стране", - полагает аналитик центра "ЕС - Россия" Алена Пристайко.



По правилам Евросоюза, если какая-либо страна подает официальную заявку на членство, страны - члены ЕС должны решить, руководствуясь принципом консенсуса, направлять ли эту заявку Европейской комиссии для оценки, прежде чем начинать переговоры о вступлении.



Сторонники приема Украины убеждены, что, если заявка будет подана в марте 2010 г., Еврокомиссия будет рассматривать ее через год, когда председательствовать в Европейском Союзе будет Польша. Польша выступала за вступление Украины в ЕС со времен "оранжевой революции" 2004 г., окончательно отколовшей Киев от Москвы. Однако в последнее время она культивирует имидж крупного респектабельного европейского игрока и поэтому старается вести себя более сдержанно.



"Евросоюз решил, что лучший способ помочь Украине - постараться предотвратить очередной газовый кризис, всерьез занявшись модернизацией ее внутренней газотранспортной сети. Это важное решение. Оно означает, что ЕС берет Украину под свое руководство. В этом смысле отношения между Евросоюзом и Украиной улучшились", - полагает представитель Польши при ЕС Ян Томбиньский.



Так как против приема Украины в Евросоюз выступают Германия и Еврокомиссия, на перспективу подачи заявки в 2010 г. скептически смотрят даже дружественные Украине деятели ЕС, такие, как консервативный депутат Европарламента британец Чарльз Тэннок: "Они будут выглядеть глупо - у них недостаточно поддержки среди стран-членов".



Однако в свете некоторых подвижек в позиции Франции украинский гамбит начинает выглядеть несколько лучше. В сентябре 2008 г. Франция заставила Киев убрать из преамбулы Договора об ассоциации между страной и ЕС выражения, отсылающие к 49-й статье Маастрихтского договора.



Статья 49 Договора о Европейском Союзе говорит, что "любое европейское государство ... вправе претендовать на членство в ЕС", таким образом, в преамбуле Украина не должна быть названа "европейским государством". В ответ на вопрос корреспондента EUobserver о сценарии подачи заявки в 2010 г. пресс-секретарь французской миссии при Евросоюзе Марин де Карне заявила: "В преамбуле договора об ассоциации нет отсылок к 49-й статье, но одновременно ничто в ней не препятствует Украине подать заявку. Там что-то среднее".



Взаимоотношения ЕС и Украины до марта 2010 г. еще могут измениться. Если на назначенных на январь следующего года президентских выборах будет много скандалов, это может ухудшить отношение Брюсселя к Украине.



Следует помнить и о том, что в игру также может вступить Россия, способная дестабилизировать ситуацию в Крыму. Кроме того, если UEFA в ноябре решит, что кандидатура Украины не подходит для проведения финала европейского футбольного первенства 2012 г., это может вызвать недовольство простых украинцев, из которых, по данным последних опросов, сейчас твердо хотят вступить в ЕС лишь от 20 до 34%*.



"Оскорбление, связанное с футболом, может вызвать серьезную негативную реакцию в адрес Европы", - считает аналитик Европейского совета по международным отношениям Эндрю Уилсон.







* По результатам опроса Eurasia Monitor, европейскую интеграцию поддерживают 20% украинцев, а по сведениям Европейского совета по международным отношениям, речь идет уже о 34% граждан нашей южной соседки.