Чавес, Иран, Сицилия и советский привкус

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сильвестру СТАЛЛОНЕ в Венеции была вручена премия "За след, оставленный в современном кино".

66-й Венецианский фестиваль впервые за последние 20 лет открылся итальянским фильмом о Сицилии, мафии и СССР ("Баария"), а внеконкурсная часть - фильмом иранской диссидентки о последней избирательной кампании.

В последние годы итальянское кино в Венеции не могло похвастаться большими успехами, и организаторы фестиваля надеются, что "Баария" наконец-то вернет ему былую славу.



Картина режиссера и сценариста Джузеппе Торнаторе с Моникой Беллуччи в главной роли - эпическое полотно, рассказывающее о трех поколениях жителей маленького сицилийского городка. Фильмом закрытия фестиваля стала лента представителей Поднебесной Цуй Цзяна и Фрут Чана Чэнду "Я люблю тебя". Всего в рамках фестиваля состоялась 71 мировая премьера.



Из других работ, представленных на фестивале, информационный шум вызвал документальный фильм о президенте Венесуэлы Уго Чавесе режиссера Оливера Стоуна "К югу от границы". Другой скандально известный документалист, лауреат каннских фестивалей Майкл Мур, привез в Венецию свой новый документальный фильм, в котором представил свое видение истоков нынешнего финансово-экономического кризиса, - "Капитализм: история любви".



Всего 16 дебютных работ, 5 из которых участвуют в основном конкурсе фестиваля, боролись за приз Луиджи де Лаурентиса "Лев Будущего" в номинации "Лучшему дебюту". Главным же призом фестиваля является "Золотой лев", который получает лучший фильм. Напомним, что в 2008 г. главный приз Венецианского кинофестиваля завоевал фильм "Рестлер" Даррена Аронофски с Мики Рурком в главной роли.



Жюри фестиваля в этом году возглавил тайваньский режиссер Энг Ли ("Горбатая гора", "Вожделение"), а помогли выбрать лауреатов французская актриса Сандрин Боннэр ("Восток - Запад"), антиконформист и инноватор Голливуда, мастер фэнтези американский режиссер Джо Данте ("Сумеречная зона"), итальянский классик Лилиана Кавани ("Ночной портье"), кинематографист и музыкант Лючано Лигабуе, а также индийский сценарист и режиссер Анураг Кашьяп.



Председатель жюри голливудский тайванец Э. Ли в день открытия фестиваля 2 сентября во Дворце кино на венецианском острове Лидо предвкушал интересную кинодекаду: "Венецианский кинофестиваль - самое значимое событие в году киноиндустрии. Каждая лента хороша по-своему. И будет крайне сложно не только определить победителей, но и вообще их сравнивать".



Неконкурсная часть фестиваля вызвала интерес в первую очередь премьерой фильма "Зеленые дни", снятого дочерью известного иранского режиссера Мохсена Махмальбафа Ханой Махмальбаф. С творчеством этой неординарной кинематографистки в Венеции познакомились еще в 2003 г., когда она представила на фестивале свой дебютный фильм "Радость безумия". Тогда Хане было всего 15 лет. В своей новой работе она рассказывает о девушке Аве, которая борется с депрессией, вызванной политическим положением в стране во время последних президентских выборов.



Открывавший конкурсную программу и уже названный одним из самых дорогостоящих итальянских фильмов, фильм Дж. Торнаторе повествует о фашизме, коммунистических идеях и мафии, в плену которых оказывались в разное время жители Багерии (или Баарии - так на сицилийском диалекте звучит название этого местечка).



Часть действия картины происходит в Советском Союзе, куда отправляется увлеченный коммунистическими идеалами главный герой, чтобы убедиться в том, что все эти идеи означают на практике. Как считает Дж. Торнаторе, сицилийцы должны покидать этот остров, прежде чем им исполнится 17 лет, чтобы не впитать все его пороки: "Сам я уехал оттуда в 27, так что во мне сидят все сицилийские пороки. Даже те, о которых я сам не догадываюсь".



Пока же успех 66-го Венецианского фестиваля оценивают числом звезд Голливуда, согласившихся в этом году почтить своим присутствием Венецию. По ковровой дорожке кинокомплекса Лидо прошли среди прочих Мэтт Деймон, Майкл Мур, Николас Кейдж, Джордж Клуни, Ричард Гир, Оливер Стоун и Сильвестр Сталлоне.



Мэтт Деймон снялся в картине Стивена Содерберга "Информатор", а любимец итальянцев Джордж Клуни представил киноленту Гранта Хеслова "Люди, глазеющие на козлов", - о репортере, обнаружившем в Ираке американское подразделение, использующее в своих операциях паранормальные силы.



Премьеру фильма Оливера Стоуна на кинофестивале в Венеции посетил Уго Чавес. СМИ расценили присутствие Чавеса на кинофестивале, с энтузиазмом воспринятое западными левацки настроенными интеллектуалами, как одно из главных событий кинофорума.



Президент Венесуэлы (совершая загрантурне, маршрут которого проходил через Ливию, Алжир, Сирию, Иран, Беларусь, Россию и Туркменистан) 7 сентября побывал на венецианском кинофестивале, дабы подстегнуть интерес к премьере документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "К югу от границы".



Если верить слухам, Уго двигал не только интерес главного героя, но и спонсора данного произведения. Просто заказчик решил воочию убедиться в успешности подобных методов ведения информационной войны. Новый фильм Стоуна посвящен южноамериканской революции и был показан во внеконкурсной программе. Центральным эпизодом ленты является продолжительное интервью с венесуэльским лидером.



В фильме режиссер обнимает Чавеса, жует коку с боливийским президентом Эво Моралесом и шутит с лидером Аргентины Кристиной Киршнер. Отметим, что венесуэльский лидер смотрел фильм еще до Венеции и дал ему высокую оценку: "Я видел картину, она очень хорошая. Усилие, которое приложил Оливер, - огромное". Венесуэльский лидер в интервью РИА "Новости" добавил, что "режиссер полностью отдавался работе".



Знаменитый режиссер не в первый раз снимает фильм, главными героями которого становятся мировые лидеры крайне левого политического спектра. Так, Стоун является автором фильмов о Фиделе Кастро, Ясире Арафате. В прошлом году в рамках Лондонского кинофестиваля состоялась премьера предыдущей картины режиссера "W" о Джордже Буше-младшем, однако ее сюжет не вызвал восторгов у Белого дома.



А незабываемому Рэмбо - актеру и кинорежиссеру Сильвестру Сталлоне на Венецианском кинофестивале была вручена премия "За след, оставленный в современном кино". Этой премией жюри фестиваля решило отметить достижения Сталлоне в качестве автора сценариев, режиссера, продюсера и актера. Награда "За след, оставленный в современном кинематографе" была традиционно вручена перед закрытием фестиваля - вечером 12 сентября.



Во время вручения премии залу были продемонстрированы отрывки из нового проекта Сталлоне "Расходуемые материалы" (The Expendables), повествующий, как пояснил сам режиссер агентству ANSA, о "героизме и цене, которую люди готовы заплатить, чтобы спасти других". С. Сталлоне уже заявил, что получить приз Венецианского кинофестиваля - его давняя мечта.



Премия "За вклад в развитие кинематографа" была вручена команде создателей мультфильмов из американской студии Pixar. Работы Джона Лассетера и его коллег, создавших знаменитые "Историю игрушек", "Рататуй", "Суперсемейку", "Вверх", "Корпорацию монстров" и другие мультфильмы, члены жюри назвали прорывом в анимации.



Всего же за "Золотого льва" - главный приз фестиваля - боролись 24 фильма. Имя обладателя главной награды фестиваля на момент подготовки статьи было неизвестно.