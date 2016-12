Последнее слово за ЕС

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

Продажа Opel: хорошие новости не для всех



Альянс Magna - "Сбербанк" стал основным претендентом на покупку контрольного пакета акций Opel. Англоязычные СМИ ищут выигравших и проигравших.

При обсуждении сделки в руководстве GM не обошлось без разногласий, пишет The Times: традиционалисты выступали за то, чтобы оставить европейского автопроизводителя в структуре компании, молодые члены совета директоров стремились в будущем исключить траты из американской казны на поддержку европейской рабочей силы.



И лишь в одном обе стороны были едины: в неприятии варианта с продажей Opel канадской Magna, поскольку ее российские спонсоры, "вероятно, будут настаивать на заключении соглашений об обмене опытом в сфере технологий", продолжает автор статьи Иен Кинг. Но "в конце концов все решили деньги", заключает он.



Сохранение германских предприятий Opel придаст актуальности проблеме переизбытка производственных мощностей, и крайними в этой ситуации могут оказаться рабочие Vauxhall, лишенной покровительства немецких партнеров, отмечает журналист.



Переговорам о будущем Opel сопутствовал "сильный привкус политики", делится наблюдениями редакция The Financial Times. Берлин и российско-канадский консорциум от этой сделки выиграли, чего нельзя сказать о GM и ее основном акционере - американском Казначействе. Потеряв Opel и возможность выкупить его назад в будущем, компания рискует превратиться в "регионального игрока", ведь именно разработки Opel в свое время помогли GM выйти на латиноамериканский и китайский рынки.



Мэтью Кертин, корреспондент The Wall Street Journal, называет выбор GM "меньшим из зол - для себя и для Германии". А вот для остальных представителей европейского автопрома это "не такие уж хорошие новости", продолжает он, вновь указывая на проблему перепроизводства.



Вариант с ликвидацией Opel был изначально нежизнеспособен ввиду предстоящих в Германии в скором будущем выборов, а сохранить европейское подразделение GM не позволило бы господствующее в Германии мнение, что всеми своими бедами Opel обязан именно многолетнему пренебрежению со стороны американского руководства.



Сделке еще предстоит получить одобрение Евросоюза, напоминает Кертин, и "Брюсселю следует тщательно изучить условия договора с учетом возможности англо-германского сговора, направленного на защиту самых слабых из исконно европейских производителей".