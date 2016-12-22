День служения и памяти

Подготовил Вадим АЛЕКСАНДРОВИЧ

11 сентября по всей Америке прошли мемориальные церемонии.

Американцы отметили очередную - восьмую - годовщину терактов 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке, Вашингтоне и пенсильванском Шэнксилле прошли мемориальные церемонии.

11 сентября вспоминали на торжественных церемониях от Ground Zero до Пентагона, а также в Пенсильвании. По всей стране прошли церемонии поминовения погибших. Были приспущены флаги. Президент США Барак Обама объявил 11 сентября ежегодным Днем служения и памяти.



Б. Обама принял участие в траурной церемонии у Мемориала памяти жертв терактов в Пентагоне. 184 человека погибли, когда один из угнанных террористами самолетов врезался в здание министерства обороны США.



Вице-президент Джо Байден выступил с речью на церемонии в Нью-Йорке, посвященной памяти 2.700 человек, погибших при обрушении башен-близнецов Всемирного торгового центра, в которые террористы направили захваченные ими самолеты.



В мемориальной службе в городе Шэнксилл в штате Пенсильвания принял участие Колин Пауэлл (он был госсекретарем США в то время, когда были совершены теракты). Здесь упал четвертый угнанный террористами самолет. Этот теракт унес жизни 40 пассажиров и членов экипажа.



Нью-йоркская организация, отвечающая за проект создания Национального мемориала погибшим в терактах 11 сентября, пригласила всех желающих поделиться своими видеозаписями, личными историями и воспоминаниями об этом дне. Материалы планируется разместить на сайте организации. Открытие музея намечено на 2013 год.



Американцы помнят и о войне в Афганистане. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отвергла призывы направить дополнительные войска в Афганистан: "Я не думаю, что следует посылать в Афганистан дополнительный контингент".