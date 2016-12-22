БАЖ прощается с Дмитрием Парфеновичем

Татьяна ХЛОПКОВА

30 августа неожиданно остановилось сердце Дмитрия Парфеновича, члена ОО "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ). Ему было всего 47 лет.

Дмитрий работал в нашей организации с первого дня ее основания. Он не был публичным лицом, но его знали почти все члены БАЖа - и в Минске, и в регионах. Не только потому, что он исполнял множество самых различных организационных поручений. Дима был человеком, к которому всегда можно было обратиться за помощью, советом, поддержкой.



Ушел из жизни веселый, открытый, доброжелательный человек. Наш дорогой друг, соратник.



Коллектив офиса БАЖ - это не просто круг сотрудников. Это одна семья, в которой люди связаны самыми теплыми и дружественными отношениями и где каждую утрату переживают как личное горе.



Мы все горько скорбим вместе с близкими Димы и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.



Его будет бесконечно не хватать каждому из нас.



Светлая тебе память, Дима, и низкий поклон.





ОО "Белорусская ассоциация журналистов".