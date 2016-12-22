Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

Актуалии

БАЖ прощается с Дмитрием Парфеновичем

№ 35(869) 7-13 сентября 2009 г.

Татьяна ХЛОПКОВА

30 августа неожиданно остановилось сердце Дмитрия Парфеновича, члена ОО "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ). Ему было всего 47 лет.

 Дмитрий работал в нашей организации с первого дня ее основания. Он не был публичным лицом, но его знали почти все члены БАЖа - и в Минске, и в регионах. Не только потому, что он исполнял множество самых различных организационных поручений. Дима был человеком, к которому всегда можно было обратиться за помощью, советом, поддержкой.

Ушел из жизни веселый, открытый, доброжелательный человек. Наш дорогой друг, соратник.

Коллектив офиса БАЖ - это не просто круг сотрудников. Это одна семья, в которой люди связаны самыми теплыми и дружественными отношениями и где каждую утрату переживают как личное горе.

Мы все горько скорбим вместе с близкими Димы и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Его будет бесконечно не хватать каждому из нас.

Светлая тебе память, Дима, и низкий поклон.

ОО "Белорусская ассоциация журналистов".

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».

Все новости

Архив