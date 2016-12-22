БАЖ прощается с Дмитрием Парфеновичем

Четверг
22 декабря 2016
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№ 35 (870)
7-13 сентября 2009 г.
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№ 35(869) 7-13 сентября 2009 г.
Дмитрий работал в нашей организации с первого дня ее основания. Он не был публичным лицом, но его знали почти все члены БАЖа - и в Минске, и в регионах. Не только потому, что он исполнял множество самых различных организационных поручений. Дима был человеком, к которому всегда можно было обратиться за помощью, советом, поддержкой.
Ушел из жизни веселый, открытый, доброжелательный человек. Наш дорогой друг, соратник.
Коллектив офиса БАЖ - это не просто круг сотрудников. Это одна семья, в которой люди связаны самыми теплыми и дружественными отношениями и где каждую утрату переживают как личное горе.
Мы все горько скорбим вместе с близкими Димы и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Его будет бесконечно не хватать каждому из нас.
Светлая тебе память, Дима, и низкий поклон.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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