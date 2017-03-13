Налоги – в помощь спорту

Антон РОГАЧ

Забрать и вернуть льготы по налогу на недвижимость для спонсоров столичных спортивных организаций успел за последние три месяца Минский городской Совет депутатов.

Двенадцатого января на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь был опубликован тревожный для столичного спорта документ. Минский городской Совет депутатов сократил до одной-единственной позиции обширный список организаций физической культуры и спорта, спонсоры которых имеют право на получение налоговых льгот. Из перечня были исключены ФК «Динамо-Минск», Президентский спортивный клуб, велосипедный клуб «Минск» и другие учреждения физкультуры и спорта. В списке остался лишь Национальный олимпийский комитет.

Как работает механизм? Уже на протяжении нескольких лет государство поддерживает спорт, позволяя бизнесу направлять часть сумм, подлежащих уплате в качестве налога на недвижимость и земельного налога, на поддержку спортивных организаций.

Система работает следующим образом. Согласно законодательству Беларуси, местные Советы депутатов имеют право изменять (не более чем в два с половиной раза) ставки налога на недвижимость и земельного налога для отдельных категорий плательщиков. В некоторых регионах среди таких плательщиков числятся спонсоры спортивных клубов. Допустим, коэффициент к ставке налога на недвижимость составляет 2,5. Местные Советы депутатов вправе установить коэффициент 1,0 для тех предприятий, которые оказывают поддержку базирующимся в регионе спорт­организациям. Высвобожденные в таком случае средства пол­ностью направляются на нужды этих организаций.

У такой системы есть ряд преимуществ и недостатков. Последних, на наш взгляд, два. Во-первых, клубы из разных регионов страны находятся в неравных условиях — в зависимости от политики, проводимой местными властями. Например, в Гомельской области, в которой спонсорство посредством льготирования налога на недвижимость не практикуется, в последние годы спорт заметно ослаб: ФК «Гомель» на год вылетел в первую лигу, ФК «Речица» прекратил свое существование, а хоккейные болельщики в Жлобине наверняка успели забыть, как в начале 10-х годов местный «Металлург» три раза подряд занимал призовые места в Экстралиге.

Во-вторых, льготой не могут пользоваться частные клубы, что ставит их в неравное положение с государственными. Отчасти поэтому такие клубы, как ФК «Крумкачы» или ГК «Витязь», в нашей стране единичны.

К плюсам «налогового спонсорства», безусловно, относится тот факт, что оно подталкивает спорт и бизнес к сотрудничеству. Спортивные менеджеры учатся понимать потребности компаний, а те включают клубы в зону своего внимания. Со временем это сулит расширение сотрудничества и на чисто коммерческой основе, без участия государства.

Переполох в столице. В последние годы бизнес мог поддерживать спортивные клубы Минска через льготу по налогу на недвижимость. Такие поступления составляли около 60—80 % бюджета столичных команд по игровым видам спорта. Поэтому объявленная в начале января отмена льготы для спонсоров поставила минские команды на грань выживания.

Как рассказал «БР» генеральный директор гандбольного клуба «СКА-Минск» Павел Галкин, несмотря на тревожные новости, уверенность в положительном для спорта решении была: «Прошло совещание с вышестоящим руководством. Нам сказали, что вопрос будет решаться. Ведь от этого зависим не только мы: бюджет всех клубов по игровым видам спорта формируется главным образом за счет льготы. Клубу нужна господдержка, ведь у нас большая структура с детской школой. Зарабатывать самим в сложившихся условиях практически невозможно. Возьмем продажу билетов. Календарь чемпионата Беларуси неритмичный, зрителя привлечь нелегко. Выручка от реализации атрибутики тоже большой выгоды не дает. Поэтому, конечно, мы надеемся на господдержку и зависим от нее».

Действительно, вопрос решился положительно. Первого марта на Национальном правовом интернет-портале Беларуси было опубликовано решение о внесении изменений в ранее принятый документ. Таким образом, в 2017 году льготный коэффициент (1,0 вместо стандартных 2,2—2,3 в зависимости от экономико-планировочной зоны) будет применяться к организациям, спонсирующим государственные клубы по игровым видам спорта, другие организации физической культуры и спорта, имущество которых находится в собственности города Минска, ФК «Динамо-Минск», велосипедный клуб «Минск», Национальный олимпийский комитет и Президентский спортивный клуб.

Высвобожденные в результате применения понижающего коэффициента средства за вычетом налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, приходящихся на сумму этих средств, должны в течение текущего налогового периода на договорной основе направляться организациям физкультуры и спорта.

Столичный спорт, по крайней мере государственный, может вздохнуть с облегчением.