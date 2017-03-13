Новый стадион – новые доходы

Антон РОГАЧ

Футбольный клуб «Рома» получил разрешение на строительство собственного стадиона. Проведенные исследования позволяют ожидать положительного влияния нового объекта на экономику столицы Италии.

Сейчас «Рома» арендует у Национального олимпийского комитета страны «Стадио Олимпико» — не отвечающую современным тенденциям арену с беговыми дорожками. Отсутствие собственной площадки не только вынуждает платить за аренду, но и лишает клуб многих возможностей для получения дохода.

Сразу после покупки «Ромы» американец Джеймс Палотта объявил своей целью возведение новой арены: «Если в XXI веке у вас нет стадиона, соответствующего духу времени, вы не сможете соревноваться на топ-уровне». Арену планировалось возвести в 2016 году, однако получить разрешение на строительство в одном из древнейших городов Европы оказалось непросто: зеленый свет власти Рима дали лишь в конце февраля нынешнего года.

Новый объект будет спроектирован в соответствии с последними американскими тенденциями: «Рома» получит многофункциональный комплекс с высотным бизнес-центром, ресторанами, магазинами и большой парковкой.

В процессе получения разрешения было проведено множество исследований, касавшихся влияния спорткомплекса на экологические, геологические, экономические и другие аспекты жизнедеятельности итальянской столицы. Так, экономическим факультетом университета Ла Сапиенца было изучено воздействие объекта на экономическое и социальное развитие города. Вот основные тезисы отчета. Во-первых, возведение комплекса — частная инвестиция в 1,6 млрд евро в течение шести лет. Во-вторых, новый объект позволит создать 4 тыс. рабочих мест и снизить безработицу в городе на 0,8 % (еще 1500 человек будет трудоустроено на время строительства). В-третьих, возведение и функционирование нового комплекса увеличит налоговые поступления в бюджет в среднем на 140 млн евро в год. Таким образом, до 2026 года доход государства только за счет налогов составит 1,4 млрд евро. В-четвертых, реализация проекта приведет к значительному росту ВВП столичного региона Лацио. Согласно результатам исследования, в первые три года данный показатель увеличится на 5,7 млрд евро, в течение шести лет — на 12,5 млрд, а к 2026-му — на 18,5 млрд. Как следствие, к концу 2026 года экономическая выгода Италии от реализации проекта составит около 20 млрд евро.

Стоит отметить, что подобные проекты действительно способствуют подъему экономики, но не каждой. Возьмем наследие Олимпийских игр. Если Барселона превратилась в один из главных туристических центров Европы во многом благодаря Олимпиаде-­1992, то более слабые экономики Греции и Бразилии получили от проведения главного спортивного форума обратный эффект.

Следовательно, строительство стадионов становится эффективным только в условиях здоровой рыночной экономики с высокой платежеспособностью населения. Например, возведение «Альянц-Арены» в Мюнхене окупилось на 16 лет раньше срока, а бизнесмен Сергей Галицкий, вложивший деньги в строительство одного из лучших стадионов России, сказал прямо: «Стадион «Краснодара» никогда не окупится».

Ситуация в Беларуси еще более грустная, чем у восточных соседей: в рамках хозяйственной деятельности большинство спортсооружений не может покрыть даже операционных расходов. Что уж говорить о возврате инвестиций или тем более о положительном влиянии на экономику…