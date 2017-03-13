Mobile World Congress: самое новое и интересное

Алексей КУТОВЕНКО

Прошедшая в последних числах февраля в Барселоне выставка Mobile World Congress — одно из крупных событий в мире мобильного хай­тека, в ходе которых производители подводят итоги минувшего сезона и демонстрируют новинки.

Лучшим смартфоном 2016 года назван Samsung Galaxy S7 edge, а приз за лучший новый смартфон, который только выходит на рынок, получила японская Sony. Лауреатом стал аппарат Xperia XZ Premium. Кстати, на выставке Samsung не продемонстрировала новых разработок смартфонов и ограничилась лишь новыми планшетами.

Xperia XZ Premium — один из первых аппаратов, построенных на новейшей платформе Snapdragon 835, в которую входят восьмиядерный центральный процессор, графическая подсистема Adreno 540 и высокоскоростной модуль беспроводной передачи данных. Производится Snapdragon 835 по передовой, 10-нанометровой технологии. Разработчики всячески старались оптимизировать энергопотребление электронных компонентов и даже обещали, что со Snapdragon 835 смартфоны наконец-то смогут в активном режиме «прожить» на одной зарядке полные сутки.

Adreno поддерживает ряд технологий виртуальной и дополненной реальности. Помимо новой платформы, смартфон Sony получил 5,5-дюймовый экран и выполненный из стекла и алюминия корпус. Он защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Начало продаж запланировано на II квартал нынешнего года.

Рынок мобильных вычислительных платформ тесен. Компании Apple, Samsung и Huawei опираются на собственные решения.

На рынке платформ «по заказу» у Qualcomm остался только один крупный конкурент — компания Mediatek. Надо сказать, что участники рынка склонны к сотрудничеству. Те же Snapdragon производятся на фабриках Samsung.

Mediatek старается не отста­вать. Среди новинок MWC-2017 построенный на платформе этой компании смартфон Alcatel A5 LED. За обработку данных в нем отвечают восьмиядерный процессор MediaTek MT6753 и графический чип Mali-T760, а за привлечение внимания покупателей — оригинальная интерактивная крышка корпуса. По утверждению Alcatel, это первый в мире смартфон, тыльная сторона корпуса которого выполнена в виде LED-панели. Она имеет оригинальную подсветку, включаемую при поступлении входящего сигнала или СМС и даже во время съемки селфи. Продажи A5 LED стартуют в мае.

Платформа Snapdragon 835 засветилась еще в одном неординарном устройстве. Несколько месяцев назад компания Qualcomm (разработчик Snapdragon) начала сотрудничать с Microsoft, цель — создание на базе этой платформы Windows-компьютеров. Это сотрудничество доказывает, что изначально «мобильные» процессоры имеют достаточную производительность и для решения задач, для которых обычно использовались ноутбуки и ПК. Инициативой заинтересовались компании HP и Dell.

На MWC-2017 сообщили о планах уже в этом году выпустить на рынок первые устройства (скорее всего, ноутбуки). На них будет устанавливаться обычная версия Windows 10, а не специальная сборка для гаджетов. Использование мобильной платформы позволит улучшить автономность новинок и уменьшить их вес. Разработчики не ставят цель максимально удешевить продукт, тем не менее обещают привлекательные цены.

Продолжается поиск удачного форм-фактора для мобильных компьютеров. Компания Lenovo представила десятидюймовый гибридный планшет Miix 320 с подключаемой клавиатурой, на который установлена операционная система Windows 10. Планшет построен на платформе Intel, включающей процессор Atom X5 и графическое ядро Intel HD Graphics, оснащен 4 Гбайт оперативной памяти, что делает его сопоставимым с массовыми ноутбуками, и 128-гигабайтным накопителем. При этом Lenovo уложилась в 200 долларов. Версия с беспроводным LTE-модулем будет продаваться с апреля, а версия без сотовой связи — с июля.

Разработчики мобильных гаджетов продолжают искать решение проблемы быстрой зарядки гаджетов. На MWC-2017 китайская компания Meizu представила свою фирменную технологию Super mCharge, с помощью которой за 20 минут можно полностью зарядить аккумулятор емкостью 3000 мА·ч, причем комфортный уровень заряда (60 %) достигается всего за десять минут. Это в разы быстрее, чем скорость зарядки аккумуляторов современных смартфонов. Что касается безопасности новинки, то, по словам разработчиков, во время зарядки устройства не будут нагреваться выше 39 градусов.