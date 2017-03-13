Наклейки превращаются в датчики

Алексей КУТОВЕНКО

В ближайшие годы на рынке RFID-­технологий ожидается рост, несмотря на то что и сегодня RFID­-наклейки распространены весьма широко, а изобрести что­то новое в устройстве, требующем только немного фольги, бумаги и клея, казалось бы, очень непросто.

Согласно результатам исследования «RFID-датчики 2017—2027: прогнозы, игроки, возможности», проведенного аналитической компанией IDTechEx, за десять лет мировой рынок устройств радиочастотной идентификации должен достигнуть 980 млн долларов, причем ему предрекают ежегодный 20-процентный рост. Этому поспособствуют технологии, наделяющие метки новыми свойствами.

Так, RFID-метка может стать RFID-датчиком. В результате она будет способна не только идентифицировать объект, но и собирать данные о температуре, влажности и других параметрах окружающей среды, что позволит определять, например, не «подгулял» ли товар на полке в магазине. Такие метки можно встраивать в элементы зданий, чтобы замерять вибрации, определять степень воздействия неблагоприятных факторов на конструкции, использовать в медицине, логистике и других сферах. По данным IDTechEx, развитием нового направления сейчас занимается четыре десятка компаний.

На рынке новых RFID-техно­логий формируется несколько основных ниш. Наиболее дешевы и просты в изготовлении напечатанные датчики температуры. Им не нужна дополнительная электронная начинка — достаточно достижений современной химии. Такая метка не требует специального оборудования для считывания данных: при изменении температуры просто меняет свой цвет. Подобные метки уже клеят на упаковки вакцин, чувствительных к условиям хранения. Простые RFID-датчики — первые ласточки на массовом рынке, во всем мире их продано уже более полумиллиарда.

Намного дороже метки с внедренными электронными компонентами. Чтобы они смогли не только зафиксировать изменение параметра, но и «запомнить» связанные с ним обстоятельства для последующего анализа, требуется существенное усложнение конструкции вплоть до внедрения чипов и элементов питания. Для считывания таких меток, за некоторыми исключениями, применяется специальное оборудование. Соответствующие протоколы передачи данных, как правило, закрыты, а метки и оборудование различных разработчиков несов­местимы.

В отличие от простых RFID-датчиков, цены на которые не превышают нескольких центов, сложные метки могут стоить до 50 долларов за штуку. Следует принять в расчет и то, что более половины доходов в этом сегменте поставщики получают не от продажи меток, а от оказания сопутствующих услуг (например, калибровка датчиков и считывающего оборудования, обработка полученных данных).

Логичным решением является удешевление компонентов «продвинутых» меток, что позволит вывести их на массовый рынок. Основные надежды возлагаются на технологии печати электронных компонентов. Напечатанные антенны, датчики, гибкие батареи — вот чего ждет и на что надеется рынок. Как следствие, возникает спрос на соответствующие разработки. Кроме того, широкое внедрение меток нового поколения неизбежно приведет к обновлению считывающей инфраструктуры, а это хорошая новость для разработчиков и производителей подобного оборудования.