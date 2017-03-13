Глас Гарлема

Алена ЯКОВЕНКО

На минувшей неделе Минск посетил легендарный нью­йоркский саксофонист, основатель джазового клуба Bill’s Place Билл Сакстон. О специфике ведения бизнеса за океаном маэстро рассказал корреспонденту «БР».

— С чего все начиналось?

— Я родился и вырос в нью-йоркском районе Гарлем, между 147-й и 146-й улицами, рядом с легендарными залами «Савой» и «Аполло», в которых выступал оркестр Дюка Эллингтона и мой кумир Коулман Хокинс. После окончания консерватории в Бостоне я принимал участие в турах «джазовой дипломатии» Госдепартамента США в странах Западной Африки, Карибского бассейна и в Японии, работал в оркестрах Дюка Эллингтона и Каунта Бэйси. Многие годы каждую пятницу выступал в Nick’s Jazz Pub — одном из последних остававшихся в Гарлеме очагов джазовой жизни 20—30-х годов. Когда Гарлем стал постепенно выходить из прежнего трущобного состояния, я осущест­вил свою мечту и открыл на Западной 133-й улице собственный клуб — Bill’s Place, выдержанный в традициях классических гарлемских джаз-клубов прошлого.

— Поддерживает ли американская госсистема начинающих бизнесменов и в чем выражается ее помощь?

— Да, безусловно. Если в случае обращения в банк за кредитом на модернизацию и расширение своего бизнеса не имеешь требуемого залога, то государство предоставляет гарантии на 75 % займа до 10 лет на оборотный капитал и до 25 лет — на основной.

— Затевая бизнес-проект в сфере искусства, можно ли рассчитывать на помощь меценатов?

— Могущество Америки построено на меценатстве. Дополнительным стимулом, особенно для богатых людей, послужило введение президентом Авраамом Линкольном налоговых послаб­лений для меценатов, дающих деньги на благотворительные цели. К тому же мы, американцы, относительно богаты и можем позволить себе быть щедрыми. Наш проект по сохранению джазовой традиции, Музей джаза в Гарлеме, создан на деньги меценатов.

— Как рекламируетесь? Какие формы рекламы наиболее действенны в США?

— Только с помощью веб-сайта. За годы своего существования Bill’s Place стал чем-то вроде джазовой Мекки. О нас пишут во всех нью-йоркских справочниках, к нам приводят экскурсии.

— Как можно попасть на вечер в ваш клуб?

— Билет стоит 20 долларов. Бронировать его на сайте лучше заранее. Клуб небольшой, максимум 30 мест. Формы оплаты — кредитка или наличные.

— Можно ли назвать джазовую музыку коммерчески выгодной в США?

— Безусловно. Все великие артисты джаза были миллионерами.

— На чем может делать деньги джазовый музыкант?

— Звезды джаза получают внушительные гонорары за выступления в больших залах по всему миру, за создание и запись музыки для кино, отчисления с продаж альбомов и т. п. На рядовых джазовых профессионалов этот бум не распространяется. Они дорожат стабильно оплачиваемой работой преподавателя (примерно 50 тыс. долларов в год) и разными сессионными выступлениями. Средняя ставка музыканта за выступление в моем клубе — 50—100 долларов. Во время джем-сейшен музыканты выступают бесплатно, в свое удовольствие.

— Приглашаете ли вы к себе в клуб зарубежных артистов? На каких условиях?

— Очень редко, потому что уровень мастерства джазменов в Нью-Йорке несравнимо выше.

— Какие оформительские приемы используете в клубе? Есть ли какие-то каноны? Можно ли превратить какой-либо белорусский клуб в аналог вашего?

— Нельзя сравнивать белорусские и американские клубы. Каждое заведение — это люди. Белорусская публика, идущая на джазовый концерт в большой Дворец профсоюзов или в маленький «Джаз-клуб» во Дворце Республики, и та, что собирается в клубе в Нью-Йорке, отличаются. Джаз — музыка людей из Африки. Их заставили эмигрировать в Америку, пережить долгое и тяжкое путешествие. Они залечивали раны музыкой, они общались музыкой. Это лучшая часть нашей культуры. Луи Армстронг был одним из первых послов джаза, он путешествовал по всему миру. Когда он играл, люди чувствовали себя счастливее. Сейчас я делаю это, я — посол этой музыки в мире. Ваш белорусский деятель джаза, мой друг Евгений Владимиров, замечательно объединяет людей на концертах в Минске.