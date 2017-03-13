Искусство идет к зрителю

Алена ЯКОВЕНКО

Белорусские художники осваивают новые площадки для экспонирования своих произведений.

Два года назад в Минске стартовал проект ANONYMOUS ENTERTAINMENT по размещению художественных выставок в заведениях сферы услуг. С тех пор акции прошли в барах «Хулиган» и SVOBODY.4, а также в барбершопе (мужской парикмахерской) CUT. Одна выставка длится около трех месяцев. При этом сотрудничество автора с принимающей стороной строится на принципах взаимозачета, то есть никто никому ничего не платит.

По словам автора проекта художника Anton Snt, выбор места — дело непростое. Анализируются концепция заведения, его формат, целевая аудитория, площадь и удобство расположения. Предпочтение отдается помещениям с лофтовым интерь­ером, стиль которых отличают продуманный аскетизм в использовании декора и пространственная функциональность.

Героини портретов Anton Snt — девушки из мира моды.Впрочем, источником вдохновения для автора иногда становятся и случайно встреченные люди.

Отдельного внимания заслуживает техника исполнения. Anton Snt рисует на бумаге карандашами, а затем фотографирует готовую работу и распечатывает ее в большом формате. На обозрение публики выставляется фотопринт, оригинальный же рисунок остается у создателя.

Каждый раз проект обрастает новыми идеями. Выставка женских портретов в барбершопе имела особый успех отчасти потому, что к участию в акции был привлечен татуировщик Андрей Абрамчик, который поверх фотографий нанес соответствующие рисунки. После непродолжительного экспонирования работ в «Хулигане» Anton Snt пригласил известного художника Игоря Тишина, который с помощью кисти и красок изменил картины-фото до неузнаваемости. Как итог, посетители смогли увидеть две выставки в одной. В недавней акции в баре SVOBODY.4 были задействованы еще и граффитисты. Они разрисовали стены заведения сообразно замыслу автора проекта.

Принимающая сторона не остается в накладе. «Когда работаешь с аудиторией, которая в основном уже достигла профессиональных успехов, довольно много путешествует, требовательна к сервису, понимаешь, что бару тоже необходимо развиваться, — рассказывает PR-менеджер бара SVOBODY.4 Ольга Мжельская. — Конечно, мы учитывали, что по завершении проекта нам придется перекрасить стены и это расходы. Но мы получили несопоставимый с этими деньгами пиар. На фоне выставки было сделано невероятное количество фото с комментариями об атмосфере в нашем заведении, хорошем вине и вкусной еде. К нам стали возвращаться постоянные клиенты, которых в последнее время мы видели редко. Проект завершился, а его эффект продолжает работать. Сейчас на стенах бара размещены два огромных полотна абстрактной живописи художника Захара Кудина, которые раньше он нигде не выставлял. Таким образом, мы выполняем и социокультурную функцию: знакомим зрителя с белорусским искусством, за которое, кстати, не стыдно: по своему уровню оно вполне вписывается в мировой контекст».

Следующая акция намечена на май. Anton Snt планирует использовать в ней интерактивный подход. Возможно, посетителям предложат дополнить экспонаты какими-либо элементами. По словам автора идеи, публика не единожды заявляла о желании приложить руку к преобразованию выставленных работ.

По мнению художника, проведение выставок в публичных местах повышает шансы найти покупателя. Отметим, что некоторые произведения были проданы, однако говорить об активном спросе пока рано. Главной причиной этого Anton Snt считает неразвитость арт-рынка в стране. В качестве ориентира можно взять США.

«В современном американском искусстве, — напоминает художник, — есть такие имена, как, например, Джаспер Джонс, Джефф Кунс, Кристофер Вул. Цены на их работы достигают десятков миллионов долларов, причем при жизни авторов. Их картины находятся в фондах лучших музеев мира, об их творчестве написано множество искусствоведческих трудов».

В чем причина отставания оте­чественного арт-рынка от мирового? «Все начинается с детства, — поясняет собеседник. — В Европе и Америке культ искусства формируется уже в школьные годы, затем интерес поддерживается на уровне корпоративной культуры. Будучи в одном из мюнхенских музеев, я наблюдал, как группа банковских работников с интересом слушала экскурсию. Там организация подобных культпоходов — обычная практика. Так вызревают эстетический вкус и понимание ценности предметов искусства».

«Подобные выставки застигают зрителя врасплох. Чем более они провокационны, тем лучше. Мы хотим, чтобы искусство жило в современном городе, в музеях же оно изолируется и консервируется. Я не призываю художников дружно следовать своему примеру, потому что необходимо выставляться и в музеях, и в галереях. Я говорю, скорее, о возможностях, о поисках относительной свободы самореализации», — резюмировал Anton Snt.