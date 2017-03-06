Хоккей теряет зрителя

Антон РОГАЧ

Антирекорд посещаемости и отсутствие интриги в большинстве матчей свидетельствуют о кризисе в чемпионате Беларуси по хоккею.

В конце февраля завершился регулярный сезон в Экстралиге. По его итогам 12 команд распределили между собой восемь путевок в плей-офф, в котором и разыгрывается главный трофей — Кубок президента.

Богатые против бедных

Минувшим летом в подачу заявок всеми 12 участниками Экстралиги верилось с трудом. Наиболее острые проблемы возникли у «Химика» и «Бреста». Будущее этих команд выглядело весьма туманным.

В итоге все проблемные команды удалось спасти и заявить их в чемпионат. Однако уровень этих клубов и близко не соответствовал статусу турнира. По итогам «регулярки» разница заброшенных и пропущенных шайб каждой из четырех команд — «Витебска», «Химика», «Могилева» и «Бреста» — превысила -90. Они не раз проигрывали с совсем неприличным счетом: 3:11, 0:14, 0:10, 1:10, 0:16, 3:16, 1:12 — реальные цифры на табло стадионов Экстралиги в нынешнем сезоне.

Более того, даже первый раунд плей-офф в двух парах был полностью лишен интриги. «Неман» четыре раза кряду взял верх над «Лидой»: 6:0, 6:1, 7:1 и 6:2, а «Юность» в одном из матчей разгромила молодежную сборную Беларуси со счетом 10:2.

«Скажи мне кто-нибудь года четыре назад, что мы выиграем в первом раунде плей-офф со счетом 10:2, я бы рассмеялся», — сказал после того матча главный тренер «Юности» Михаил Захаров. «Счет 10:2 в плей-офф Экстралиги просто убивает. С этим надо что-то делать», — вторил ему экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный.

Кстати, несостоятельность системы доказывает сам факт попадания «молодежки» в плей-офф. Если составленная из ребят в возрасте до 20 лет команда, в которой есть даже игроки 2000 года рождения, оставляет за бортом якобы профессиональные клубы — значит пришла пора серьезно задуматься.

Сейчас в Экстралиге выступают шесть команд достойного уровня: «Юность-Минск», «Неман» (Гродно), «Гомель», «Шахтер» (Солигорск), «Динамо-­Молодечно» и «Металлург» (Жлобин). Не целесообразнее ли сократить Экстралигу до такого же количества участников и вернуть интригу в каждый матч? Шесть команд, четыре путевки в плей-офф — вот формат элитного хоккейного дивизиона Беларуси, который сегодня видится оптимальным. Остальные команды выступали бы во втором дивизионе, который сейчас именуется высшей лигой.

Трибуны пустеют

Падение посещаемости соответствует уровню интриги в первенстве. Каждый из 252 матчей «регулярки» посетило в среднем 634 человека. Показатель предыдущего сезона — 750 зрителей — был антирекордом за восемь лет (вероятнее всего, он перекрыл и более ранние показатели, просто на сайте Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) есть данные только с сезона-2008/09). Два года назад, в последний перед реформой чемпионата сезон-2014/15, посещаемость составляла 992 зрителя.

Снижение данного показателя объясняется рядом факторов. Если раньше на низком уровне выступали одна-две команды, то сегодня большинство. В результате в плей-офф первая команда громит восьмую, вторая — седьмую. Что уж говорить о не пробившихся в эту стадию клубах! Требовательным болельщикам неинтересно смотреть матчи без интриги, а достойных друг друга команд осталось совсем немного.

Стоит отметить, что в последние два года в состав участников входит базовая команда молодежной сборной Беларуси. Интерес к таким командам традиционно низкий. Впрочем, и без них посещаемость матчей первенства не была бы высокой.

Куда больше на этот показатель повлияло уменьшение на трибунах количества болельщиков, переживающих за «опытных» участников турнира. Если в сезоне-2014/15 средняя посещаемость матчей шести команд превышала 1000 человек, то сегодня только двух.

Кроме того, два года назад ФХРБ изменила стратегию борьбы за увеличение аудитории и сделала ставку на трансляции. Сейчас любой матч чемпионата страны (причем не только в высшем дивизионе) можно посмотреть в Интернете. Чтобы развести белорусский хоккей с КХЛ и зарубежным спортом, было решено проводить субботние матчи первого этапа Экстралиги в 13:00. Это время неудобно для болельщиков, но более перспективно с точки зрения попадания на канал «Беларусь-5».

В нынешнем сезоне прямых телетрансляций матчей Экстралиги действительно было значительно больше, чем два года назад. Однако это не решило главных проблем турнира — отсутствия интриги в большинстве матчей и крайне низкой посещаемости.