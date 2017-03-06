Футбол уходит в виртуал

Антон РОГАЧ

Кибер-спортивную команду по FIFA 17 создал в конце февраля футбольный клуб БАТЭ. Подобная практика уже набрала обороты в мире и постепенно приходит в Беларусь.

Борисовчане не стали первопроходцами в этом деле: их опередило брестское «Динамо», сформировавшее киберспортивную команду по FIFA в сентябре минувшего года. Брестчане пригласили под свои знамена чемпиона Беларуси по этой игре Константина Кетько. «Фиферы» клуба уже приняли участие в турнирах FTG League и Winter PRO cup Soligorsk.

Киберспорт может привлечь в Беларусь не только игроков из­за рубежа, но и болельщиков. Фото tut.by

Для спортивных клубов такой шаг — имиджевая и коммерческая необходимость. Турниры по различным видеоиграм очень популярны. У лучших мастеров распространенных видео- и компьютерных игр миллионы фанатов по всему миру, и тот факт, что столь популярный киберспортсмен представляет футбольный клуб, дает последнему возможность существенно расширить свою аудиторию.

В киберспорт, причем не только в виртуальный футбол, «пришли» многие европейские футбольные клубы. Наибольший размах продемонстрировал французский ПСЖ, создавший собственное киберспортивное подразделение по FIFA и League of Legends. Парижане, как и другие клубы, надеются монетизировать свое присутствие на киберспортивном рынке, ведь за соревнованиями по киберспорту следят миллионы — достаточная аудитория для того, чтобы продвинуть свой бренд, привлечь на стадион новых болельщиков, активизировать реализацию фирменной атрибутики и проч.

Кстати, «фиферы» не являются основной целью европейских футбольных клубов. Куда более перспективно их сотрудничество с киберспортсменами, играющими в League of Legends. Она намного популярнее спортивных симуляторов, в том числе FIFA. Достаточно сказать, что финал чемпионата мира по League of Legends посмотрело 36 млн человек!

Помимо создания команды Cyberbate Borisov, эта неделя запомнилась пресс-конференцией, посвященной учреждению Белорусской федерации киберспорта. В начале года организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции, а сейчас планирует добиться от Минспорта и туризма официального признания своей дисциплины как вида спорта. Такое решение уже принято в нескольких десятках стран.

Несмотря на намерение попасть в спортивный реестр, на государственные деньги федерация не претендует. Как заявил на пресс-конференции председатель организации Денис Богуш, она «лишь предлагает направление, которое позволит повысить статус нашей республики».

Говоря о киберспорте в Беларуси, нельзя не упомянуть прошедший год назад финал SL i-League StarSeries по играм Dota 2 и CS:GO. В нашу столицу приехали лучшие киберспорт­смены мира, а за их игрой наблюдало 8 тыс. зрителей, пришедших на «Минск-Арену».

В мировом киберспорте уже крутятся большие деньги. Команда — победитель турнира The International 2016 по игре Dota 2 получила свыше 9 млн долларов призовых, а вся мировая индустрия киберспорта оценивается в 1 млрд долларов. Достанется ли Беларуси кусок этого пирога? Вполне возможно...