«ЭРА» экстренного реагирования

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

Беларусь отложила работу по созданию национальной системы экстренного реагирования на дорогах «ЭРА-­РБ», несмотря на вступление в силу требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Цена вопроса для нашей страны — более миллиарда долларов. При таких расходах поспешность неуместна.

Техрегламент ТС 018/2011 требует устанавливать на легковые и грузовые автомобили дополнительное оборудование для вызова экстренных оперативных служб. Однако по итогам прошедшего 26 декабря 2016 года заседания белорусского правительства принято решение на два года отложить такую модернизацию отечественного автопарка.

Новый прибор призван ускорить помощь пострадавшим в ДТП.

У соседей уже действует

В Российской Федерации требование об обязательном оснащении системой «ЭРА-ГЛОНАСС» всех колесных транспортных средств, производимых или ввозимых из-за пределов Таможенного союза, вступило в силу 1 января. Исключение было сделано только для новых машин, на которые до 1.01.2017 оформлено одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а также для подержанных автомобилей, получивших свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Выпуск в обращение такой техники без дополнительного оборудования будет возможен еще в течение трех лет.

Установкой оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» на новые машины в России занялись автопроизводители и их представители, что в целом не нарушило процесс постановки на учет новых транспортных средств. Трудности, и не малые, начались с подержанными авто. По сообщениям из разных регионов, тысячи машин застряли на таможенных складах: декларанты, автоперевозчики и владельцы автомобилей оказались в подвешенном состоянии. Многие заговорили о необходимости ввода временного моратория на оснащение автопарка новой системой.

Обращения дошли до российского правительства, правда, вводить мораторий власти отказались и лишь пообещали взять на особый контроль ситуацию с установкой оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» на иномарки.

Поможем российскому ГЛОНАССу

С инициативой внедрить в ЕАЭС систему экстренного реагирования на транспорте выступила Россия. Основной аргумент: «ЭРА» поможет спасти больше людей в случае ДТП. По экспертным оценкам, в Евразийском экономическом союзе система позволит сохранять более 4 тыс. жизней в год.

Есть у технической новинки и вторая сторона — экономическая. В официальных заявлениях она, как правило, не фигурирует, тем не менее можно выделить как минимум две ее составляющие. Во-первых, российское руководство поставило задачу к 2018 году обеспечить финансирование спутниковой системы ГЛОНАСС за счет коммерческих проектов. Одним из таковых призвана стать «ЭРА».

Во-вторых, со вступлением в 2012 году в ВТО РФ взяла на себя обязательства по поэтапному снижению пошлин на импортные автомобили, ввозимые на свою территорию (а значит, и на территорию всего ЕАЭС). Правда, россияне оперативно придумали утилизационный сбор, который компенсировал снижение пошлин и поставил крест на планах зарубежных автоконцернов по быстрому завоеванию местного рынка. В требовании оборудовать машины системой экстренного реагирования многие увидели еще один технический барьер перед импортом.

Как бы то ни было, в конце 2013 года россияне пролоббировали изменение в ТР ТС 018/2011 и закрепили требование оборудовать машины системой «ЭРА-­ГЛОНАСС» и ее аналогами. По информации «БР», РФ практически в ультимативной форме продвинула данную норму в техническое законодательство Таможенного союза. Вялое сопротивление белорусов по поводу больших издержек стандарта было сломлено. Тогда 2017 год казался таким далеким, да и надо было решать более насущные задачи, но вот время настало…

Дело техники и денег

С технической точки зрения оборудовать автомобили согласно требованиям ТР ТС 018/2011 относительно нетрудно. Готовность устанавливать сертифицированные терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС», а впоследствии и «ЭРА-РБ» (если отечественная система будет создана) подтвердили в компании «БелТрансСпутник». Это один из наиболее крупных операторов систем спутникового слежения на внутреннем рынке.

Более неоднозначно выглядит финансовая сторона вопроса. По данным Белстата, на конец 2015 года совокупный автопарк Беларуси составил 3,5 млн транспортных средств (легковых, грузовых автомобилей и автобусов), в том числе в собственности граждан — 3,1 млн машин, в собственности организаций — 434,4 тыс. Если учесть, что цена терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» российского производства, включая установку, составляет около 300 долларов в эквиваленте, то дооборудование машин обойдется примерно в миллиард долларов. Это ощутимая сумма для экономики, переживающей затянувшуюся стагнацию.

Пока в Беларуси не налажено собственное производство терминалов экстренного реагирования, внедрение новой системы будет означать и значительный рост импорта. К тому же «ЭРА-РБ» потребует дополнительных вложений в создание национального колл-центра и значительного усиления служб реагирования (МЧС, ГАИ, скорой помощи). Оценить эти издержки пока не представляется возможным.

Передать сигнал об аварии при срабатывании датчика удара — дело нетрудное. Уже сегодня практически на любом участке дороги можно быстро дозвониться, например, в ГАИ. Куда более трудно и затратно обеспечить экстренность реагирования путем увеличения количества постов милиции, скорой помощи и МЧС.

Если этого не сделать, система «ЭРА-РБ» может не оправдать своего названия и вложенных в нее средств. Некоторые эксперты опасаются резкого роста количества обращений пострадавших, которых вынудили приобрести новое оборудование и которые не смогли получить экстренную помощь после аварии, в суды.

По мнению технического директора компании «БелТрансСпутник» Михаила Дедуновича, в Беларуси, обладающей почти стопроцентным покрытием сигналом GSM, работу по созданию национальной системы «ЭРА-РБ» можно было бы значительно удешевить, в том числе использовать в этих целях уже задействованное оборудование спутникового слежения. Единственная загвоздка: упрощение технической составляющей пойдет вразрез с требованиями ТР ТС 018/2011, имеющего наднациональный статус.

Трудно оценить безопасность

Впрочем, нельзя сказать, что создание отечественной системы «ЭРА-РБ», пусть даже по технически усложненному российскому стандарту, — пустая затея. Фактор безопасности дорогого стоит.

«Не следует рассуждать о системах безопасности только с позиции денег. Оборудование машин подушками безопасности тоже затратное, но они помогают уберечь человеческие жизни», — отметил заместитель генерального директора ассоциации «БАМАП» Геннадий Бальцевич. По его мнению, следует как минимум присмотреться и проанализировать российский опыт эксплуатации новой системы, а уж затем делать выводы и принимать решения.

Терминал вместо гаишника

С июля на территории России появится возможность оформлять ДТП по европротоколу с помощью системы «ЭРА­ГЛОНАСС», передает «Авторамблер».

В конце прошлого года по заказу Российского союза автостраховщиков завершена разработка ГОСТа на прибор, в котором совмещены функции «ЭРА-ГЛОНАСС» и европротокола.

При незначительных ДТП с участием только двух транспортных средств и без пострадавших автовладельцы смогут передавать данные с помощью такого прибора на сервер «ЭРА-ГЛОНАСС». Полученные сведения пройдут процедуру цифровой подписи, после чего будут направлены в страховые компании. В частности, устройство слежения передаст ключевую информацию о движении транспортных средств за последние десять минут: трек, путь и ускорение по трем осям.

Как ожидается, новый девайс не только упростит жизнь автовладельцам и сотрудникам российской ГИБДД, но и решит проблему ошибок и случаев мошенничества, с которыми нередко сталкиваются страховые компании. Автоматизация сбора данных о ДТП минимизирует вероятность протоколирования недостоверных данных.

Использование европротокола соответствует концепции коммерциализации технологий ГЛОНАСС с расширением комплексности услуг слежения. Представители компании пока не назвали стоимость нового девайса, но, следует полагать, дополнительные опции будут повышать цену устройств.