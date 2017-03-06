Приоткрыть тайну фокуса

Алена ЯКОВЕНКО

Интерактивная выставка иллюзионного искусства «Анатомия чуда» открылась в Национальном историческом музее.

Все предметы, а их 157, являют собой сценический реквизит как классиков жанра, так и современных фокусников. В экспозиции есть машинки для производства банкнот, бутафорское оружие, волшебные карты, магические ящики исчезновения и многое другое. Проект представляет собой краткий экскурс в историю иллюзионного искусства, организованный с помощью репродукций старинных афиш о выступлениях Гарри Гудини, Говарда Торстона, Гарри Келлара и других именитых фокусников, стоявших у истоков этого направления. Экспонаты для выставки предоставили литовские, российские и белорусские коллекционеры.

Николай НАРДИ: конечно же, мы раскрываем не все секреты. Фото minsknews.by

«Процесс изготовления реквизита, от его идеи до воплощения, занимает очень много времени, — рассказывает куратор выставки Николай Нарди. — Неслучайно в США распространена практика торговли готовыми идеями, чертежами аксессуаров, и стоимость таких лотов исчисляется миллионами долларов. Есть даже отдельная каста фокусников, которая занимается исключительно изготовлением реквизита. Мы, конечно, сильно уступаем в этом деле коллегам из США, Великобритании, Китая, но движение есть».

В Беларуси представлены все виды иллюзионного жанра. Начинающие фокусники, как правило, работают в сценическом. Это всевозможные манипуляции с тростью, шляпой и другими предметами, в которых нередко задействована небольшая живность, например кролики, попугаи. Микромагия (фокусы с мелкими предметами — монетами, картами, шариками), тоже привлекает новичков.

Так называемая ментальная магия задействует экстрасенсорику и подразумевает множество интерактивных элементов. Например, выбранному зрителю предлагается что-либо нарисовать втайне от посторонних глаз, тем же занимается и фокусник, как итог, картинки совпадают. В нашей стране этот жанр особенно популярен.

Большая иллюзионная магия подразумевает «сюжеты», связанные с распиливанием ассистента или с эффектом левитации. В этих случаях от фокусника требуется особое мастерство. Необходим и значительный опыт, который накапливается путем большого количества повторений. «Нужно понимать, что за любым «чудом» стоит кропотливая работа. Один номер можно репетировать годами, пока он не будет отточен до мелочей», — продолжает куратор выставки.

Иллюзионное искусство не стоит на месте. Сегодня набирают популярность фокусы с использованием гаджетов. Один из самых востребованных: фокусник демонстрирует игральную карту на экране мобильного телефона и тут же мановением пальца извлекает ее из реальной колоды.

По словам Николая Нарди, современный зритель скептически наблюдает за работой фокусника. Если действие происходит на улице, то наблюдательность публики достигает своего апогея. К слову, именно тесный контакт артиста и аудитории делает уличную магию особенно притягательной.

«Еще десять-пятнадцать лет назад были популярны цирковые школы, в которых фокусников учили, как правильно выйти на сцену, как эффектно удалиться, — отмечает Николай Нарди. — С развитием уличной магии потребность в унификации исчезла, и сегодня каждый волен выстраивать программу так, как посчитает нужным. Другое дело, что фокусник должен обладать харизмой, природной притягательностью, чтобы удержать внимание публики».

На выставке каждый желающий может на время стать фокусником или его ассистентом. Гостям предлагается принять участие в серии сцен и таким образом пройти своеобразное посвящение. В специальной фотозоне каждый желающий сможет выполнить знаменитый трюк с левитацией и воспарить в пространстве вопреки силам земного притяжения. Кроме того, проводятся экскурсии, в ходе которых посетителям рассказывают, как артисты исполняют некоторые фокусы.

«Если фокусник раскрывает свои секреты, значит, в его арсенале такое богатство трюков, что хватит на сотни программ, — утверждает Николай Нарди. — В запасе у мэтров есть, как правило, куда более весомые наработки. Кстати, каждый практик иллюзионного жанра оставляет за собой право не отвечать на тот или иной вопрос. Тем не менее для публики это уникальная возможность прикоснуться к волшебству.

Наша первостепенная задача — привлечь внимание аудитории к ежегодному двухдневному международному фестивалю фокусников Magic Show в Гродно, организатором которого являюсь я. В ответ на интерес к выставке мы делимся с гостями некоторыми секретами мастерства, однако этим мы не лишаем себя хлеба, а лишь подогреваем интерес к нашему делу».

Выставка продлится до 16 апреля.