Между стерильным и идеальным

Алена ЯКОВЕНКО

Арт-­проект «Чистота и гигиена» открылся в Национальном центре современных искусств.

В экспозицию вошли живопись, графика, инсталляции и арт-объекты. Участие в проекте принимают 11 художниц. Представлена широкая палитра направлений — от традиционной живописи до концептуального искусства. В чем заключается чистота и есть ли она на самом деле — об этом размышляют авторы.

Соединение объектов и холстов

Самой предметно насыщенной выглядит экспозиция художницы Зои Луцевич. Ее проект включает десятки произведений и объектов и воссоздает атмосферу мастерской. «В мастерской у Пикассо всегда царил хаос: клочки бумаги, железки, гвозди — все находилось в полном смешении, — рассказывает автор. — Художник никому не позволял убирать у себя до тех пор, пока работа не будет окончена. Я создаю свои работы из тех же подручных материалов».

В более глобальном смысле тему мусора рассматривает Галина Романова. Она задается вопросами, чему следует покоиться на свалке, а чему нет и какое место занимают сам художник и его творение.

Проект Илоны Кособуко акцентирует внимание на том, что человеческий разум оберегает душу, стремится избавиться от лишнего, однако чувства порой поглощают людей целиком и управляют ими. Остаются две точки абсолютной чистоты — рождение и смерть —как чистота ДО ВСЕГО и чистота ОТ ВСЕГО.

Елена Шлегель рассуждает о противоречиях между человеком и техногенной средой.

Марта Шматова создала социальный проект, который посвящен людям «без определенного места жительства». Каждый из них был ребенком, а детство ассоциируется с чистотой. Сегодня же они остались без крова и еды. Эта часть экспозиции сопровождается монологами героев картин, рассказывающих о себе и своей судьбе.

Татьяна Кондратенко провела целое исследование на тему чистоты и гигиены в искусстве. Выдержки из этого исследования были положены в основу ее текстового проекта.

Три художницы сконцентрировались на теме воды. Екатерина Сумарева объединила живописные полотна и арт-объекты в своем проекте RISERVUARIUM. «Мое детище — попытка совместить прикладную экологию с эзотерикой, — поясняет автор. — В живописных работах я дала воде максимум свободы, использовала ее текучесть, способность растворять. Если говорить о художест­венных объектах, то здесь их представлено около двух десятков. Я собрала своеобразную коллекцию вод Беларуси из рек, озер, водохранилищ, болот, источников, скважин. Помощь мне оказали друзья и даже случайные люди: за собственные средства они осуществляли транспортировку объектов».

Данная стихия близка и Елене Толобовой, которая попыталась показать, как забота об экологии может обогатить искусство. «Предполагалось, что буду работать над темой воды как символа чистоты, однако идей не было до последнего, — вспоминает художница. — Концепцию подсказал случай. В Лос-Анджелесе есть водохранилище, которое снабжает водой мегаполис. В какой-то момент в нем стали фиксировать опасное количество вредных химических соединений. Горожане и чиновники забили тревогу, но экономически приемлемое решение не находилось. И вдруг возникла идея покрыть поверхность водоема черными пластиковыми шарами, что решило проблему чрезмерного количества света и остановило ряд опасных химических реакций, происходивших в воде. Так экологическое мероприятие трансформировалось в эко-арт».

Сделай все сам

Говоря об организационных проблемах, художники указывают в первую очередь на отсутствие спонсорской поддержки: социально значимые проекты часто создаются на общественных началах. «Как правило, госучреждения могут предоставить только площадку, — рассказывает Екатерина Сумарева. — Печать афиш, транспортировка объектов и другие организационные проблемы — все эти вопросы решают сами художники. Нередко за возможность выставиться в музее необходимо пожертвовать картину в его фонд. Так мои работы попали в фонд музеев Гродно, Минска, Орши».

Все произведения, представленные на нынешней выставке, продаются. Однако, по словам куратора проекта и его участницы Марты Шматовой, это далеко не главная цель: «В данном случае это социальный и художественный проект. Он не связан с коммерцией, и нашествия коллекционеров никто не ждет».

Сказываются на ситуации и некоторые особенности национального арт-рынка. «Если говорить о потенциальных покупателях, то, к сожалению, у белорусов нет традиции передавать произведения искусства от родителей к детям, наделять такие объекты неким сакральным смыслом, — констатирует автор. — Понимание того, что произведение искусства, в том числе современного, может быть предметом долгосрочных инвестиций, доступно довольно узкому кругу людей».