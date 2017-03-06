Государственным фармпредприятиям компенсируют проценты по кредитам

Валерий Алексеев

Компенсация составит 75% ставки

Правительство Беларуси решило предоставить государственным фармацевтическим предприятиям компенсацию по кредитам, взятым на инвестиционные проекты.

Компенсация составит 75% процентной ставки и будет возмещаться в белорусских рублях по курсу Нацбанку на дату выплаты возмещения.

Льготу получат ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", ПРУП "Минскинтеркапс", РПУП "Академфарм" и РУПП "Белмедпрепараты"

Кредиты брались на закупку оборудования и развитие производства. Постановлением Совмина предприятия обязаны использовать средства, поступившие от компенсации части процентов на пополнения собственных оборотных средств и (или) финансирования инвестиционных проектов.