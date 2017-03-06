Беларусь продала России продукции АПК на 4 млрд долларов

Вадим СИКОРСКИЙ

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Леонид Заяц

Белорусский экспорт продовольствия и продукции АПК в Россию в 2016 году составил 4 млрд долларов. В РФ было поставлено 352 тыс. т мяса и мясных продуктов, а также порядка 4 млн. т молочной продукции в пересчете на молоко. Всего же в прошлом году в Беларуси было получено 7,1 млн. т молока.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Леонид Заяц в интервью РИА. Собственно организации МСХП поставили в РФ продукции на 3,2 млрд долларов.

Также в интервью Леонид Заяц отметил, что глава Россельхознадзора может спокойно приезжать в Беларусь. Как приедет, так и сможет выехать, отметил министр. Напомним, что МВД Беларуси по поручению Лукашенко проводит доследственную проверку по фактам дискредитации отечественных производителей со стороны российских чиновников.

Совместная коллегия аграрных ведомств стран Союзного государства должна состояться в Минске в марте. Ожидается, что на ней будут окончательно согласованы балансы взаимных поставок на этот год.