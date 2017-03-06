Минсельхозпрод опубликовал проект закона об органической продукции

Вадим СИКОРСКИЙ

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Минсельхозпрод Беларуси опубликовал на своем сайте проект Закона «О производстве и обращении органической продукции». В проекте изложены основные положения, касающиеся производства, переработки и продажи органической продукции.

Органической в Беларуси будет признаваться продукция, при производстве которой не использовались химически синтезированные вещества, за исключением ветеринарных препаратов, необходимых для лечения животных. Будет разрешено использовать некоторые минеральные удобрения, специально допущенные для применения в органическом производстве. Органическое производство не предполагает гидропонной культивации растений.

В растениеводстве, животноводстве и кормопроизводстве по органическим нормам будет запрещено использование кормовых добавок, ветеринарных препаратов, средств защиты растений, удобрений, других средств улучшения свойств почвы, семян растений веществ и компонентов, полученных методами генетической инженерии, в том числе из генно-инженерных организмов или с их использованием. Также не допускается применение ионизирующего излучения.

Законом допускается параллельное производство органической и традиционной продукции при условии разделения процессов, недопущения контакта, смешивания при производстве и обращении двух видов продукции.

Органическая продукция будет сертифицироваться в добровольном порядке. Объектами сертификации станут собственно продукция, процессы производства.

С момента подачи в установленном порядке заявки на добровольную сертификацию и до момента получения сертификата соответствия производитель считается находящимся в переходном периоде и обязан соблюдать способы, методы, технологии ведения органического производства. При этом производитель не имеет права маркировать продукцию своего производства как органическую до получения соответствующего сертификата соответствия.

Продолжительность переходного периода определяется техническими нормативными правовыми актами в отношении конкретных видов продукции либо сфер деятельности.

Маркировать свою продукцию как органическую производители смогут только после получения сертификатов, как на саму продукцию, так и процессы производства.

Конкретные требования к производству и органической продукции будут установленные отдельными нормативными актами.