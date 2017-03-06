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БР новости

В Беларуси могут обнулить таможенные пошлины на ввоз автомобилей Евро-6

06 марта, 2017 г.

Валерий Алексеев

Проект указа подготовлен Минтрансом 

Министерство транспорта и коммуникаций разработало указ президента об обнулении таможенных пошлин на ввоз автомобилей экологического класса Евро-6. По словам министра Анатолия Сивака, указ еще в прошлом году получил практически все необходимые согласования.

— Мы в прошлом году начали разрабатывать указ об освобождении от таможенных пошлин закупок автомобилей стандарта Евро-6. Получили визы, в том числе согласие госконтроля, но осталось одно разногласие с Минпромом, — передает БЕЛТА слова министра.

Минпром должен ответить до 18 марта. Проект указа уже внесен в правительство с имеющимся разногласием и рассматривался под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.

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