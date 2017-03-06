Увеличенные торги на БВФБ завершились падением доллара

Алексей Иванов

Евро и российский рубль выросли.

Первые 3-часовые торги валютами на белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом евро и российского рубля. Доллар подешевел за время сегодняшней сессии.

Евро вырос на 0,36% до 2,0203 рубля, российский рубль подорожал на 0,45% до 3,2651 рубля за 100 российских.

Доллар США сегодня оценили на 0,57% дешевле, чем в пятницу. Его курс составил 1,9031 рубля.