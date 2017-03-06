Увеличенные торги на БВФБ завершились падением доллара

Понедельник
6 марта 2017
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№ 8 (1238)
4-10 марта 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
06 марта, 2017 г.
Евро и российский рубль выросли.
Первые 3-часовые торги валютами на белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом евро и российского рубля. Доллар подешевел за время сегодняшней сессии.
Евро вырос на 0,36% до 2,0203 рубля, российский рубль подорожал на 0,45% до 3,2651 рубля за 100 российских.
Доллар США сегодня оценили на 0,57% дешевле, чем в пятницу. Его курс составил 1,9031 рубля.
Белорусы в 2016 году покупали больше свежих овощей и меньше рыбы (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Почти половина белорусских туристов ездит в Евросоюз (Валерий Алексеев, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Предприниматели предлагают сократить размеры штрафов для малого бизнеса в два раза (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Гарантийный фонд для МСП Беларуси будет рассчитан на поддержку стартапов (, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Россия выполняет обещание о снижении поставок нефти в Беларусь (Алексей Иванов, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
С 1 марта 2017 года оргкомитет III Республиканского конкурса на соискание премииза достижения в области энергоэффективности «ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе!
Уже 30 марта 2017 г. состоится бизнес-конференция «Защита субъектов хозяйствования от привлечения к ответственности: конфискация, лжепредпре
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