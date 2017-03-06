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БР новости

В Беларуси надоили 7,1 млн. т молока

06 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

Белстат опубликовал данные о производстве продукции животноводства во всех категориях хозяйств. 

В 2016 году производство молока во всех категориях хозяйств в Беларуси выросло на 1,3% до 7,141 млн. т. На долю сельскохозяйственных организаций при этом пришлось 6,763 млн. т. Остальное было получено в хозяйства населения.

Поголовье коров в ЛПХ и фермерских хозяйства составляет порядка 80 тыс. голов. Всего же в Беларуси на 1 января насчитывалось 1,5 млн. голов коров. Поголовье КРС достигло 4,3 млн. во всех категориях хозяйств.

Хозяйствами всех категорий за 2016 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1 677,4 тыс. тонн, что на 1% больше, чем за 2015 год. Увеличение реализации скота и птицы на убой (в живом весе) обеспечено за счет роста реализации свиней на 5,6% и птицы на 2,3%.

 

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