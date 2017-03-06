Скидкой не заманишь: Беларусь не спешит оставлять прибалтийские порты без своих нефтепродуктов

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06 марта, 2017 г.
Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак прокомментировал скидку Российских железных дорог на траспортировку нефтепродуктов в российские порты Ленинградской области.
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак считает, что одной скидки недостаточно для переориентации белорусских нефтепродуктов с портов стран Балтии на российские.
Российские железные дороги с 1 марта предоставили белорусским компаниям скидку в 50% на тарифы по перевозке грузов из нашей страны в российские порты в Финском заливе. В октябре 2016 года РЖД уже делала скидку в 25%.
Анатолий Сивак пояснил, что использовать или нет возможности, предоставленные РЖД, - это вопрос к предприятиям-грузоотправителям, пишет БЕЛТА.
— Пока они не меняют маршруты поставок, поэтому можно сделать вывод, что только усилий РЖД недостаточно для того, чтобы переориентировать груз, - подчеркнул он.
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