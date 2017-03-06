Плату за МКАД-2 брать не будут

Понедельник
6 марта 2017
13:41
№ 8 (1238)
4-10 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9141
EUR 2.0131
RUB .032505
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
06 марта, 2017 г.
Тарифы на пассажирские перевозки в 2017 году сохранятся
Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на пресс-конференциизаявил, что не планируется взимание платы за проезд по второй Минской кольцевой автодороге.
Также, как сообщает БЕЛТА, на пресс-конференции глава Минтранса обещал сохранить в 2017 году тарифы на пассажирские перевозки. По его словам таких планов пока нет.
— Экономическая основа этого решения исходит из того, что по итогам прошлого года окупаемость пассажирских перевозок составила 64,2%. Сегодня параметры бюджета заложены под окупаемость 65%, то есть нам нужно уменьшить расходы где-то на 0,8%. Я уже говорил о большом комплексе мероприятий по повышению эффективности - они как раз и направлены на уменьшение расходов. Это и лежит в основе повышения или неповышения тарифов, — сказал Сивак.
Белорусы в 2016 году покупали больше свежих овощей и меньше рыбы (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Почти половина белорусских туристов ездит в Евросоюз (Валерий Алексеев, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Предприниматели предлагают сократить размеры штрафов для малого бизнеса в два раза (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Гарантийный фонд для МСП Беларуси будет рассчитан на поддержку стартапов (, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Россия выполняет обещание о снижении поставок нефти в Беларусь (Алексей Иванов, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
С 1 марта 2017 года оргкомитет III Республиканского конкурса на соискание премииза достижения в области энергоэффективности «ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе!
Уже 30 марта 2017 г. состоится бизнес-конференция «Защита субъектов хозяйствования от привлечения к ответственности: конфискация, лжепредпре
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения