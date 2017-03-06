Плату за МКАД-2 брать не будут

Валерий Алексеев

Тарифы на пассажирские перевозки в 2017 году сохранятся

Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на пресс-конференциизаявил, что не планируется взимание платы за проезд по второй Минской кольцевой автодороге.

Также, как сообщает БЕЛТА, на пресс-конференции глава Минтранса обещал сохранить в 2017 году тарифы на пассажирские перевозки. По его словам таких планов пока нет.

— Экономическая основа этого решения исходит из того, что по итогам прошлого года окупаемость пассажирских перевозок составила 64,2%. Сегодня параметры бюджета заложены под окупаемость 65%, то есть нам нужно уменьшить расходы где-то на 0,8%. Я уже говорил о большом комплексе мероприятий по повышению эффективности - они как раз и направлены на уменьшение расходов. Это и лежит в основе повышения или неповышения тарифов, — сказал Сивак.