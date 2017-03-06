Минтранс ждет лоукостеры в Беларуси

Понедельник
6 марта 2017
12:10
№ 8 (1238)
4-10 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9141
EUR 2.0131
RUB .032505
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
06 марта, 2017 г.
Также ведомство планирует упрощение условий работы для транспортного бизнеса.
Министерство транспорта и коммуникаций готово видет дешевые авиакомпании в Беларуси. По словам министра Анатолия Сивака, нет никаких поводов, чтобы лоукостеры не летали в нашу страну.
— У нас на сегодняшний день нет никаких поводов, чтобы не летали в республику лоукосты. Это проблема скорее самих лоукостов - когда они принимают решение по соответствующим тарифам летать в ту или иную точку, исходят из экономической эффективности того или иного решения, — заявил Сивак, пишет БЕЛТА.
Лоукостеров сдерживать от прихода в Беларусь также могут визовые барьеры, высокая стоимость обслуживания в аэропортах. Ближайшим аэропортом, из которого летают европейские дешевые авиакомпании к Минску является Вильнюс. Рейсы Ryanair и Wizzair пользуются популярностью у белорусов. Приход лоукостеров в минский аэропорт может не сопровождаться серьезным ростом пассажиропотока.
Анатолий Сивак также обещал отменить или упростить около 250 нормативных актов для транспортного бизнеса.
Белорусы в 2016 году покупали больше свежих овощей и меньше рыбы (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Почти половина белорусских туристов ездит в Евросоюз (Валерий Алексеев, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Предприниматели предлагают сократить размеры штрафов для малого бизнеса в два раза (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Гарантийный фонд для МСП Беларуси будет рассчитан на поддержку стартапов (, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Россия выполняет обещание о снижении поставок нефти в Беларусь (Алексей Иванов, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
С 1 марта 2017 года оргкомитет III Республиканского конкурса на соискание премииза достижения в области энергоэффективности «ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе!
Уже 30 марта 2017 г. состоится бизнес-конференция «Защита субъектов хозяйствования от привлечения к ответственности: конфискация, лжепредпре
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения