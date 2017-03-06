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БР новости

Минтранс ждет лоукостеры в Беларуси

06 марта, 2017 г.

Валерий Алексеев

Также ведомство планирует упрощение условий работы для транспортного бизнеса. 

Министерство транспорта и коммуникаций готово видет дешевые авиакомпании в Беларуси. По словам министра Анатолия Сивака, нет никаких поводов, чтобы лоукостеры не летали в нашу страну.

— У нас на сегодняшний день нет никаких поводов, чтобы не летали в республику лоукосты. Это проблема скорее самих лоукостов - когда они принимают решение по соответствующим тарифам летать в ту или иную точку, исходят из экономической эффективности того или иного решения, — заявил Сивак, пишет БЕЛТА.

Лоукостеров сдерживать от прихода в Беларусь также могут визовые барьеры, высокая стоимость обслуживания в аэропортах. Ближайшим аэропортом, из которого летают европейские дешевые авиакомпании к Минску является Вильнюс. Рейсы Ryanair и Wizzair пользуются популярностью у белорусов. Приход лоукостеров в минский аэропорт может не сопровождаться серьезным ростом пассажиропотока.

Анатолий Сивак также обещал отменить или упростить около 250 нормативных актов для транспортного бизнеса.

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