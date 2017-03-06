В Минске проведут зачистку уличной рекламы

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Mинск
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06 марта, 2017 г.
Об этом шла речь на оперативном совещании в Мингорисполкома.
13 марта в Минске городские власти начнут акцию «Уберем рекламный мусор». Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома Нину Емельянову, удалятся будут плакатницы, которые крепятся к металлическим столбам.
Мингорисполком предлагает предпринимателям убрать их добровольно в течение недели, иначе их уберут городские службы. В 2016-17 годах разрешение на их установку не выдавались, а выданные не продлевались. В итоге практически все плакатницы установлены с нарушением законодательства.
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