В Минске проведут зачистку уличной рекламы

Алексей Иванов

Об этом шла речь на оперативном совещании в Мингорисполкома.

13 марта в Минске городские власти начнут акцию «Уберем рекламный мусор». Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома Нину Емельянову, удалятся будут плакатницы, которые крепятся к металлическим столбам.

Мингорисполком предлагает предпринимателям убрать их добровольно в течение недели, иначе их уберут городские службы. В 2016-17 годах разрешение на их установку не выдавались, а выданные не продлевались. В итоге практически все плакатницы установлены с нарушением законодательства.