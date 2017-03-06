Билл Гейтс разбогател на 38,6 млн. долларов и остался самым богатым человеком в мире

Понедельник
6 марта 2017
10:39
№ 8 (1238)
4-10 марта 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9141
EUR 2.0131
RUB .032505
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
06 марта, 2017 г.
Bloomberg опубликовал рейтинг наиболее состоятельных людей в мире.
Агентство Bloomberg опубликовало новый рейтинг 500 самых богатых людей в мире. Его по-прежнему возглавляет Билл Гейтс. Агентство оценивает состояние основателя Microsoft в 85,6 млрд долларов. С момента последнего релиза рейтинга Гейтс разбогател на 38,6 млн. долларов, а за год — на 3,24 млрд долларов.
На втором месте с состоянием 78,9 млрд долларов Уоррен Баффет, который за год увеличил его на 5,75 млрд долларов, а с момента публикации последнего релиза стал беднее на 147 млр. долларов.
На третьем месте создатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 73,5 млрд долларов. За год оно увеличилось на 8,15 млрд до. Четвертый — испанский владелец модного холдинга Inditex Амансио Ортега. На его счету 69,3 млрд евро. За последний год он потерял 2,88 млр. долларов. Пятое место занимает создатель Facebook Марк Цукерберг, чье состояние оценили в 59,1 млрд долларов (+9,11 млрд за год).
Больше всего за последний год выросло состояние китайца Ванг Вея. Он является владельцем транспортной компании S.F. Express. Его состояние выросло на 19,9 млрд долларов. S.F. Express является крупнейшей в Китаей . Ее парк насчитывает 15 000 машин, 36 самолетов и 13 000 сервис-центров в 50 странах. Выручка компании в 2015 году составила 7,4 млрд долларов. Резкий рост состояния Ванг Вея связан с IPO S.F. Express в январе 2017-го.
Также лидерами по темпам роста состояния стали Марк Цукерберг, Джефф Безос, Уоррен Баффет и Вильям Динг, владелец второго по величине китайского оператора онлайн-игр NetEase с состоянием 17,3 млрд. За последний год он увеличил его на 4,52 млрд.
Белорусов в рейтинге нет.
Белорусы в 2016 году покупали больше свежих овощей и меньше рыбы (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Почти половина белорусских туристов ездит в Евросоюз (Валерий Алексеев, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Предприниматели предлагают сократить размеры штрафов для малого бизнеса в два раза (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Гарантийный фонд для МСП Беларуси будет рассчитан на поддержку стартапов (, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
Россия выполняет обещание о снижении поставок нефти в Беларусь (Алексей Иванов, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения