Билл Гейтс разбогател на 38,6 млн. долларов и остался самым богатым человеком в мире

Валерий Алексеев

Bloomberg опубликовал рейтинг наиболее состоятельных людей в мире.

Агентство Bloomberg опубликовало новый рейтинг 500 самых богатых людей в мире. Его по-прежнему возглавляет Билл Гейтс. Агентство оценивает состояние основателя Microsoft в 85,6 млрд долларов. С момента последнего релиза рейтинга Гейтс разбогател на 38,6 млн. долларов, а за год — на 3,24 млрд долларов.

На втором месте с состоянием 78,9 млрд долларов Уоррен Баффет, который за год увеличил его на 5,75 млрд долларов, а с момента публикации последнего релиза стал беднее на 147 млр. долларов.

На третьем месте создатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 73,5 млрд долларов. За год оно увеличилось на 8,15 млрд до. Четвертый — испанский владелец модного холдинга Inditex Амансио Ортега. На его счету 69,3 млрд евро. За последний год он потерял 2,88 млр. долларов. Пятое место занимает создатель Facebook Марк Цукерберг, чье состояние оценили в 59,1 млрд долларов (+9,11 млрд за год).

Больше всего за последний год выросло состояние китайца Ванг Вея. Он является владельцем транспортной компании S.F. Express. Его состояние выросло на 19,9 млрд долларов. S.F. Express является крупнейшей в Китаей . Ее парк насчитывает 15 000 машин, 36 самолетов и 13 000 сервис-центров в 50 странах. Выручка компании в 2015 году составила 7,4 млрд долларов. Резкий рост состояния Ванг Вея связан с IPO S.F. Express в январе 2017-го.

Также лидерами по темпам роста состояния стали Марк Цукерберг, Джефф Безос, Уоррен Баффет и Вильям Динг, владелец второго по величине китайского оператора онлайн-игр NetEase с состоянием 17,3 млрд. За последний год он увеличил его на 4,52 млрд.

Белорусов в рейтинге нет.