Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

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Сегодня:
06 марта, 2017 г.
Оно состоится завтра в Бишкеке.
Беларусь примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 7 марта в Бишкеке. Премьер-министр страны Андрей Кобяков, отправится в Кыргызстан сегодня, сообщает пресс-служба.
Кроме того, глава правительства может обсудить насущные вопросы с коллегами по ЕврАзЭС и в рамках двухсторонних встреч. Время для них запланировано.
В заседании межправительственного совета примут участие премьеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
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