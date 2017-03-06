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БР новости

Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

06 марта, 2017 г.

Валерий Алексеев

Оно состоится завтра в Бишкеке. 

Беларусь примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 7 марта в Бишкеке. Премьер-министр страны Андрей Кобяков, отправится в Кыргызстан сегодня, сообщает пресс-служба.

Кроме того, глава правительства может обсудить насущные вопросы с коллегами по ЕврАзЭС и в рамках двухсторонних встреч. Время для них запланировано.

В заседании межправительственного совета примут участие премьеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. 

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