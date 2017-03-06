Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

На БФБВ увеличивается продолжительность валютных торгов

06 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

Начиная с понедельника, она составит три часа вместо двух. 

Торги валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже с понедельника 6 марта будут продолжаться три часа, а не два, как ранее.

Они начнутся в 10:00, а завершатся в 13:00. Такое решение принято Нацбанком и БВФБ с целью расширения возможностей валютного рынка. Официальные курсы иностранных валют теперь можно будет увидеть на сайте Нацбанка после 14:00.

Кроме того, для участников биржевых торгов оптимизирован порядок проведения расчетов по итогам совершенных сделок.

 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Белорусы в 2016 году покупали больше свежих овощей и меньше рыбы (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)

Почти половина белорусских туристов ездит в Евросоюз (Валерий Алексеев, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)

Предприниматели предлагают сократить размеры штрафов для малого бизнеса в два раза (БЕЛТА, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)

Гарантийный фонд для МСП Беларуси будет рассчитан на поддержку стартапов (, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)

Россия выполняет обещание о снижении поставок нефти в Беларусь (Алексей Иванов, 7 (1237) 25 февраля - 3 марта 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Все новости

Архив