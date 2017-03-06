На БФБВ увеличивается продолжительность валютных торгов

Алексей Иванов

Начиная с понедельника, она составит три часа вместо двух.

Торги валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже с понедельника 6 марта будут продолжаться три часа, а не два, как ранее.

Они начнутся в 10:00, а завершатся в 13:00. Такое решение принято Нацбанком и БВФБ с целью расширения возможностей валютного рынка. Официальные курсы иностранных валют теперь можно будет увидеть на сайте Нацбанка после 14:00.

Кроме того, для участников биржевых торгов оптимизирован порядок проведения расчетов по итогам совершенных сделок.