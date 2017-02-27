Хоккей тоже зависит от газа

Антон РОГАЧ

Возможный выход ряда европейских команд из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может отбросить проект на десятилетие назад.

Первым кандидатом на выход из лиги является хорватский «Медвешчак». Из-за нехватки денег последние матчи регулярного чемпионата загребскому клубу пришлось проводить в неполном составе. На следующий после окончания первенства день в «Медвешчаке» остались только три хоккеиста, их контракты истекают 30 апреля. В клубе пока не знают, продолжит ли команда выступать в КХЛ.

Ворота рижского «Динамо», как и других зарубежных участников КХЛ, от финансовых проблем надежной защиты не имеют.

Европейские трудности

По ходу сезона весьма серьезные финансовые проблемы испытывал словацкий «Слован». В ноябре минувшего года сообщалось о накопившейся задолженности перед игроками по оплате труда в размере 2 млн евро: хоккеисты не получали зарплату с июля. Ситуация достигла кульминации в декабре, когда спортсмены пригрозили бойкотировать один из матчей, а руководителям клуба пришлось заверять КХЛ в том, что команда выплатит зарплату хоккеистам и доиграет чемпионат. Справедливости ради отметим, что слова не разошлись с делом: долги были погашены. После Нового года «Слован» потерпел лишь 5 поражений в 16 матчах и едва не пробился в плей-офф.

У рижского «Динамо», представляющего в лиге Латвию, были проблемы с заявкой на текущий сезон. Минувшим летом клуб долго тянул с предоставлением КХЛ соответствующих финансовых гарантий. Договориться со спонсорами рижская команда сумела лишь во второй половине июня, хотя формально для этого был установлен крайний срок — 30 апреля. На протяжении всего чемпионата финансовых проблем у латышского клуба не возникало, по крайней мере о них не было слышно. Однако команда, которую удалось собрать, «убедительно» заняла последнее место в Западной конференции, а средняя посещаемость ее матчей упала с 8083 человек в сезоне-2013/14 до 4457 — в нынешнем. Между тем в начале десятилетия у рижского «Динамо» был самый высокий процент окупаемости среди команд КХЛ, причем доходы от проведения матчей составляли львиную долю поступлений.

Не лучшая ситуация и у финского участника КХЛ «Йокерита». За два предыдущих сезона его убытки составили 28,8 млн евро, что вынудило сильную по меркам лиги команду умерить аппетиты и весь сезон сражаться только за выход в плей-офф. «Йокерит» туда все-таки попал, хотя в предыдущие сезоны делал это намного увереннее.

Белорусского представителя в КХЛ — минское «Динамо», а также казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь» пока оставим в стороне: нас интересует, почему именно европейский вектор российской лиги оказался под угрозой.

Клубы европейские — деньги российские

Одна из главных причин сложившейся ситуации кроется в том, что если в России, как и в Беларуси, существенную помощь клубам оказывает государство, то европейские участники турнира должны искать деньги самостоятельно. Рижское «Динамо» или «Медвешчак» не может получить десяток миллионов долларов от какого-либо госпредприятия из своей страны, а потому находится совсем в других экономических условиях.

Как же тогда клубы из Западной Европы все это время выступали в КХЛ? Дело в том, что их участие в российской лиге подкреплялось финансовой подпиткой из РФ, что было обусловлено имиджевыми и политическими интересами нашей восточной соседки.

Так, главным спонсором загребского «Медвешчака» является «Газпром». Соглашение между сторонами истекает в конце апреля текущего года. Продлит его компания или нет — только от этого зависит будущее хорватского клуба.

Схожая ситуация и в братиславском «Словане». В конце декабря клуб заключил спонсорское соглашение с немецкой газовой компанией Wingas, фактически являющейся дочкой все того же «Газпрома», благодаря чему и сумел рассчитаться с хоккеистами. Причем это не единственный источник российского капитала в «Словане». В числе партнеров команды также значится ООО «СвязьСтройСервис-44», специализирующееся на «строительстве объектов технологической связи для предприятий газовой, нефтяной и химической промышленности». Его основным заказчиком, понятно, является «Газпром».

С российским газовым гигантом были связаны и выше­упомянутые проблемы рижского «Динамо», когда клуб долгое время не мог предоставить КХЛ финансовые гарантии. Об этом в июне прошлого года прямо заявил экс-глава Федерации хоккея Латвии Киров Липман: «В Москве, откровенно говоря, не рады тому, что снова надо помогать латвийскому клубу. И не исключено, что денег не будет. Не так давно на собрании КХЛ был дан сигнал: «Газпром» больше не будет финансировать иностранные команды, в том числе и нашу. В «Динамо» прекрасно понимают, что сами они не смогут собрать такой бюджет — более 10 млн евро. Ну нет у них столько денег!»

Как видим, «сигнал» не подтвердился. Вышеупомянутые «Медвешчак» и «Слован» — наглядное тому подтверждение.

Секрет участия финского «Йокерита» в КХЛ кроется в составе его владельцев. Летом 2013 года российские миллиардеры Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Роттенберги вместе приобрели 49 % акций клуба. Спустя год команда из Хельсинки вступила в российскую лигу, в которой и продолжает играть.

Напомним, в трудное время «Газпром» помог и белорусскому представителю в КХЛ — минскому «Динамо». В 2013 году клуб испытывал финансовые затруднения, приведшие к возникновению задолженности по зарплате. Длившиеся полгода переговоры с российской газовой компанией привели к подписанию спонсорского контракта на 2 млн долларов. Тогда же бывший генеральный директор «зубров» Максим Субботкин утверждал, что «Газпром» продолжит финансировать «Динамо». Однако планы не сбылись, по крайней мере о другой помощи «Газпрома» белорусскому клубу общественности не сообщалось.

Проект стал прожектом

На начальном этапе существования КХЛ амбиции российских организаторов были огромными. В 2012 году бывший глава лиги Александр Медведев представил проект, согласно которому в Европе должна была появиться одна большая лига, состоящая из 64 клубов. Половина из них представляла бы Россию и ближнее зарубежье, остальные — Западную Европу, а именно 16 стран: Германию, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Чехию, Норвегию, Данию, Австрию, Словакию, Словению, Хорватию, Францию, Италию, Великобританию, Голландию и Бельгию.

В итоге в КХЛ удалось привлечь лишь клубы из Финляндии, Словакии, Хорватии и Чехии. Кстати, наиболее показателен пример последней. Пражский «Лев» провел в КХЛ всего один сезон и неожиданно для всех добрался до финала Кубка Гагарина, в котором уступил победу «Металлургу» из Магнитогорска только в решающем, седьмом матче серии. Казалось бы, после такого успеха команду должна ждать очередь из спонсоров. Однако получилось иначе: финалист плей-офф КХЛ покинул турнир после завершения сезона. Эта ситуация наглядно демонстрирует, что даже успешные в лиге клубы не могут сущест­вовать в рыночных условиях.

Альтернатива — европейский аналог

Основная претензия к российским организаторам Континентальной хоккейной лиги — большие расходы, к которым расчетливые европейцы не готовы. Это касается как сложившегося в КХЛ неоправданно высокого уровня зарплат, так и сопутствующих трат (чартерные перелеты в Хабаровск, Владивосток или Пекин не могут быть дешевыми).

Полтора года назад предложение создать объединенную лигу с участием европейских команд обнародовал председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский: «Есть идея организации некоей объединенной Европейской лиги. Финансово она, конечно, будет скромнее КХЛ, но это будет бизнес-проект с внятными правилами игры».

Участие в такой лиге обходилось бы минскому «Динамо» дешевле. Кроме того, появились бы новые возможности для монетизации, в первую очередь за счет более справедливого распределения денег от продажи прав на телетрансляции.

Впрочем, разговоры об этом проекте быстро утихли. Тем временем Континентальная хоккейная лига, как никогда, близка к тому, чтобы вернуться к истокам, а именно к формату российской Суперлиги