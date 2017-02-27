Венчурной сфере нужен закон

Любовь БАХУРЕВИЧ

Из-­за недостаточной законодательной базы более половины белорусских венчурных сделок совершается за рубежом. Пятая часть сделок оформляется под честное слово.

Двадцать второго февраля в бизнес­­‑клубе Imaguru было презентовано исследование «Венчурное инвестирование в Республике Беларусь». Его провела группа компаний BELBIZ совместно с юридической фирмой «Алейников и Партнеры» в рамках проекта AID-Venture. Было опрошено более 300 субъектов венчурной и стартап-сферы. Объектами исследования стали: текущая практика венчурного финансирования; экосистема венчурных инвестиций; правовые аспекты инвестирования; улучшения, которые необходимы для развития отрасли.

Исследователи видят положительные тенденции в развитии венчурного финансирования в Беларуси, однако его тормозит отсутствие в законодательстве распространенных в международной практике инструментов структурирования сделок и судебной практики по вопросам, связанным с применением на оговоренном уровне этих инструментов. Опрошенные субъекты хотели бы использовать такие инструменты, как конвертируемый заем, опцион (пул, колл), drag along, tag along, заверения об обстоятельствах, возмещение потерь. В целом непонятно, как совершать сделки согласно законодательству Беларуси, чтобы гарантировать права инвестора.

Участники системы выбирают иностранные юрисдикции, потому что в других странах корпоративное законодательство более развито, предусмотрены эффективные механизмы выхода из венчурных проектов, решения судов предсказуемы, а судебная система эффективна и вызывает доверие. Все это также необходимо для привлечения иностранных инвесторов. Еще одним важным фактором является удобная система налогообложения.

Белорусский бизнес готов инвестировать в стартапы до 100 млн долларов в год, около 80 % субъектов планируют привлекать инвестиции. В 2014—2016 годах примерно 50 % инвесторов совершили пять и более сделок, чуть более чем по 20 % — по две и три сделки.

На стадии прототипа продуктов и выхода на рынок привлекали средства белорусских и иностранных инвесторов около 77 % стартапов, на ранней стадии от бизнес-ангелов — более 60 %. За последние три года 84 % стартапов привлекли в общей сложности около 500 тыс. долларов инвестиций.

Факторами, влияющими на принятие решений о вложении средств в те или иные стартапы, исследователи называют: возврат инвестиций, команду, технологическую новизну, способность бизнес-модели повышать производительность. При этом 58 % инвесторов ожидают более чем 30-процентного возврата вложенных средств.

Наиболее привлекательные для венчурного финансирования сектора: искусственный интеллект, технологические проекты в области здоровья и финансовых сервисов, виртуальная реальность, а также аппаратное обеспечение.

Согласно данным исследования, в инвестициях не нуждаются только 4 % проектов. Около 80 % стартапов готовы тратить намного больше времени и денег на привлечение венчурного финансирования. 67 % респондентов оценили доступ к венчурным инвестициям в Беларуси как неудовлетворительный. Условия для ведения и развития бизнеса считают благоприятными 15 % игроков венчурной экосистемы, правда, более половины опрошенных (51 %) оценивают инвестиционный климат как неблагоприятный. Если бы появилась возможность перевести бизнес в другую страну, то только 14 % игроков остались бы в Беларуси, а 85 % компаний, пользующихся льготами, в случае их отмены перевели бы бизнес в другие страны (США, Кипр, Израиль, Эстонию, Великобританию).