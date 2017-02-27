IT-­сектор как драйвер роста

Валентина ВЕШТОРТ

Сектор информационных технологий Беларуси, как наиболее эффективный и прибыльный, мог бы стать основой для перехода к экономике знаний и той самой точкой экономического роста, которую пока безуспешно пытаются найти государственные экономические стратеги.

Такой вывод сделали аналитики Белорусского института стратегических исследований (BISS) по итогам исследования отечественного IT-сектора, проведенного в рамках проекта «РЕФОРУМ» при поддержке Европейского союза. Результаты своих изысканий эксперты BISS презентовали 22 февраля в Минске.

Ежегодно количество работников IТ-­сферы увеличивается на 16 %.

Задача исследования — не только дать характеристику IT-сектору Беларуси и оценить его вклад в экономику страны, пояснил, представляя отчет, один из его авторов аналитик BISS Александр Автушко-Сикорский. «Базовой идеей нашей работы был вопрос: как сделать так, чтобы на основе IT в Беларуси росла экономика знаний, развивались другие высокотехнологичные и смежные сектора и в целом IT стал базой для странового экономического роста Беларуси?» — сказал аналитик.

Вывод о том, что белорусский IT-сектор может быть драйвером экономического роста, эксперты сделали на основании анализа его эффективности.

«Насчитывая суммарно лишь около 50 тыс. сотрудников, компании сектора обеспечили производство товаров и услуг на сумму более чем миллиард долларов в год», — отмечается в исследовании.

Среднегодовые темпы прироста объемов производства составили 24 %. IT-сектором экспортируется более половины услуг. Причем за 15 лет удельная доля их экспорта в общей структуре экспорта услуг Беларуси увеличилась почти в 20 раз. С 2000 по 2014 год среднегодовые темпы роста экспорта IT-услуг составили 49,6 %, а в 2008—2011 годах они превысили 52 % и продемонстрировали едва ли не самый лучший результат в регионе. Выше оказалась только Украина, там этот показатель достиг 59,5 %. В России он сложился на уровне 33 %, в Эстонии — 27,6, Литве — 24,9, Латвии — 24,6 %.

За 15 лет сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ни разу не продемонстрировала отрицательной динамики роста. При пересчете в денежном выражении экспорта услуг на душу населения Беларусь (около 50 долларов) заметно уступает Эстонии (250) и Латвии (свыше 100), однако более чем на треть опережает Литву и более чем в два раза — Россию и Украину.

С 2009 по 2014 год количество компаний, занятых в сфере ИКТ, увеличилось на 46 %, до 4477. Среднегодовые темпы прироста рабочей силы достигли 16,06 %.

Средняя зарплата сотрудников увеличилась в два раза и к 2016 году достигла 2 тыс. долларов, существенно превысив средний уровень по стране, что нередко вызывает неодобрение работников других отраслей. IT-сектор интегрирован в мировую систему разделения труда, и зарплата работников, занятых в сфере информационных технологий, коррелируется не с белорусскими реалиями, а с тем, сколько айтишники могут зарабатывать за рубежом. Слишком большая разница в оплате труда приведет к тому, что они уедут к другому, более щедрому работодателю, поясняют эксперты.

Да, масштабы IT-сектора в Беларуси невелики: по оценкам экспертов, его вклад в ВВП не превышает полутора процентов. Однако сегодня ни один сегмент экономики не демонстрирует такой эффективности. К тому же айтишники абсолютно не зависят от импортного сырья и используют только местный ресурс. Это и позволило авторам исследования рассматривать IT-сектор в качестве драйвера роста экономики.

Для этого, считают аналитики, на основе IT-сектора необходимо создать Национальную инновационную систему (НИС). Упрощенно схема ее деятельности выглядит следующим образом: исследовательские центры (или частные компании, госинституты, стартап-инкубаторы, фонды и др.) разрабатывают новые технологии и знания и обеспечивают ими производителей, которые на основе полученных данных создают новые продукты и услуги. Условия для того, чтобы это было выгодно всем участникам, должно создать государство.

В таком случае будут развиваться и смежные сектора экономики. Например, новый заказ на «выпуск» необходимых работников получит образование. По большому счету принцип остается таким же, как и в «старой» экономике, когда инвестиции в строительство давали жизнь производителям и мебели, и бытовой техники и даже дизайнерам интерьеров.

Если рассматривать IT-сектор как основу НИС, то необходимо определиться с дальнейшей судьбой Парка высоких технологий, который является, по сути, институциональной средой для функционирования сферы высоких технологий. Опрошенные в ходе исследования менеджеры IT-компаний сетовали на то, что возникшая в последнее время дискуссия по вопросу «А не лишить ли ПВТ льгот?» дестабилизирует их работу, мешает думать о дальнейшем развитии.

К слову, авторы исследования косвенно «приняли участие» в этой дискуссии. Они использовали статистическое моделирование по методу синтетического контроля, по результатам которого сделали вывод: если бы в свое время в Беларуси не был создан ПВТ с его льготами и преференциями, то уровень экспорта IT-услуг был бы в три раза ниже.

В дальнейшем BISS намерен изучить белорусскую НИС, подготовить рекомендации по повышению ее эффективности и роли в этом IT-сектора.