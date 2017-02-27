Banuba дополняет реальность

Алексей КУТОВЕНКО

Белорусский стартап Banuba, занимающийся технологиями дополненной реальности, привлек 5 млн долларов инвестиций.

Данная новость обращает на себя внимание не только суммой, но и тем, что в отличие от других крупных сделок отечественных стартапов деньги имеют частично белорусские корни: одним из инвесторов является основанная Виктором Прокопеней компания VP Capital. Второй инвестор — фонд Larnabel Ventures, принадлежащий семье Гуцериевых. Данные организации начали совместную работу в конце прошлого года и сосредоточили свои усилия на сфере высоких технологий. Какие доли они получили в рамках сделки, не раскрывается.

Дисплеи показывают то, чего пока что нет. Фото iguides.ru

Banuba — очередной стартап, применяющий машинное обу­чение для работы с дополненной реальностью. В прошлом сезоне заявили о себе такие проекты, как DaVinci и Prisma. Ранее крупной сделкой отметился белорусский стартап MSQRD, продавший Facebook результаты своих многолетних исследований. Для этого, правда, понадобилось выпустить на рынок собственное мобильное приложение и в ряде стран вывести его в лидеры по популярности.

Команда Banuba опирается на технологии нейронных сетей. Ее разработки позволяют, в частности, определять выражение лица и анализировать мимику по видео в реальном времени. Далее картинка может быть немедленно изменена с помощью фильтров или дополнена наложенными объектами.

Вполне возможно, для быстро обучающихся нейронных сетей найдутся и другие сферы применения. Одним из объявленных преимуществ разработок Banuba является повышенная скорость совершенствования алгоритмов в процессе обучения.

Необычен и характер получения инвестиций. Banuba была основана совсем недавно, в 2016 году. Столь короткий период существования компании показывает, что к этому времени разрабатываемые ею технологии уже достигли достаточной степени готовности и создание юридического лица сигнализировало скорее о желании разработчиков выйти на рынок. Отметим, что в данном случае не использовался типовой путь через стартап-­инкубаторы и акселераторы. Вместо этого удалось сразу выйти на инвестиции.

Примечательно, что белорусский стартап пока не создал какого-­либо общедоступного продукта. Ни в AppStore, ни в Google Play нет приложений этого разработчика. Причем это вовсе не означает, что со временем они появятся в заметном количестве. Бизнес-модель Banuba заключается не в разработке конечного продукта, а в продаже собственных технологий другим компаниям. Неслучайно анализ вакансий, открытых белорусским стартапом, показал, что на работу в компанию берут в первую очередь математиков, а не кодеров.

Таким образом, наиболее ценным активом Banuba являются патенты, заявки на которые поданы в США, и команда разработчиков с уникальной в своей нише экспертизой. Сочетание для стартапа очень хорошее. Насколько успешным будет его дальнейший путь, пока судить рано — как минимум до публикации информации о патентах либо до выхода продукта, использующего разработанные технологии. Ждать осталось недолго: выпуск первого мобильного приложения на технологии Banuba намечен уже на ближайшее время.