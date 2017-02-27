Реклама пошла в телефоны

Алексей КУТОВЕНКО

Мировой рынок мобильной рекламы растет, и в его структуре происходят изменения. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного компанией Smaato.

Smaato — одна из крупнейших в мире платформ для монетизации мобильных приложений путем размещения в них рекламы. Ежеквартально компания подводит итоги своей деятельности и публикует собранные статистические данные. Платформа популярна, поэтому ее статистика репрезентативна и учитывает миллиарды показов в разных странах мира. В последнем опубликованном отчете подведены итоги III квартала 2016 года.

Потенциальный потребитель сегодня редко видит что­либо вне экрана своего смартфона.

Рынок мобильной рекламы быстро растет. За III квартал глобальные расходы на нее увеличились на 64 %, в том числе в Америке — на 77 %, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке — на 22 %.

Наиболее привлекательной для рекламодателей принято считать платформу Apple iOS. Однако времена изменились, и Android впервые обошел iOS по объему рынка мобильной рекламы — 55 % против 41 %.

Интересен гендерный аспект. Статистика Smaato указывает на то, что Android — преимущест­венно «мужская» система, а iOS — преимущественно «женская». Если на рекламу отреагировал мужчина, вероятность того, что он использовал Android, в три раза превышает вероятность мужского отклика с гаджета под управлением iOS. И наоборот: вероятность того, что женский отклик придет с устройства Apple, в полтора раза выше, чем с Android.

Произошли изменения и в структуре предпочитаемых рекламодателями форм. Подавляющее преимущество за объявлениями, внедренными непосредственно в приложения: на эти объявления приходится 81 % рынка мобильной рекламы. Остальное достается веб-сайтам, оптимизированным для мобильных гаджетов.

Распределение рекламных бюджетов в пользу встроенной рекламы характерно как для национальных (например, ее доля в Китае достигла рекордных 99 %), так и для глобального рынка. Оно стало следствием того, что пользователи проводят все больше времени, взаимодействуя с мобильными приложениями, а не с сайтами. Впрочем, мобильная веб-реклама не спешит исчезать: вследствие общего роста рынка расходы на нее в глобальном масштабе увеличились на 4 % по сравнению с 2015 годом.

Наиболее быстрорастущим видом мобильной рекламы стали видеоролики. Всего за один квартал этот сегмент рынка вырос на впечатляющие 557 %. Эффективная стоимость за тысячу показов (eCPM) также возросла — на 62 %. При этом текущее значение данного параметра для видеообъявлений в девять раз больше, чем для других видов мобильной рекламы.