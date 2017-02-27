Книги и папы

Алена ЯКОВЕНКО

Тематический фестиваль детской книги в рамках проекта Bookids прошел в Национальном центре современных искусств. Фестиваль существует чуть меньше года, но проводится уже в четвертый раз.

Для маленького человека папа — главный объект для подражания.

Что может папа?

На этот раз тема мероприятия, которое прошло 25—26 февраля, — папа и его роль в приобщении ребенка к искусству, творчеству, книгам, в воспитании детей.

Выбранная площадка весьма своеобразна в пространственно-­организационном плане. Под фестиваль отведено 14 зон. Чтобы они не воспринимались как изолированные единицы, организаторы решили выбрать доминирующую тему. Ею стала профориентация. Десять профессий имеют десять локаций, в каждой из них будут проводиться соответствующие мастер-классы. Ребята смогут научиться мастерить из дерева интерьерные вещи, освоить технику конструирования объектов из картона, обучиться тонкостям изготовления объемных открыток и др.

В остальных зонах будут организованы кинопросмотры, пройдут спектакли. Всего запланировано около ста мероприятий. Принять участие в книжной «тусовке» предложили многим «звездным» папам.

Стратегия — по ходу дела

Изначально проект имел статус выставочной площадки. Были приглашены представители книжных магазинов и издательств, которые с помощью стендов активно рекламировали собственный ассортимент. Кто-то пошел еще дальше, продумал культурную программу и предложил публике принять активное участие в мастер-классах, чтобы тем самым вызвать больший интерес к себе со стороны посетителей. Это был своего рода тестовый режим: организаторы только выстраивали концепцию проекта. Тогда площадку выделила администрация ТЦ «Момо». Вход был свободным, а затраты на рекламу минимальными. В течение одного дня мероприятие посетило около 700 человек.

Летом минувшего года местом проведения фестиваля стало креативное пространство «Верх». Проанализировав предыдущий опыт, коллегия проекта постаралась сделать программу максимально разнообразной. Для этого были привлечены профессиональные иллюстраторы, чтецы, авторы детских книг, театральные коллективы, музыканты, люди, мастерящие поделки из подручных материалов, и просто те, кто питает интерес к чтению.

«Первое время просили знакомых провести какой-либо мастер-класс, принять участие в громких чтениях, — рассказывает организатор Bookids Татьяна Юзефович. — Что касается налаживания контактов с книжными магазинами, то здесь тоже было много проблем. У меня отсутствовала четкая стратегия, просто в Интернете находила контакты и звонила, агитировала сотрудничать. С крупными сетевыми магазинами диалог не сложился: они настороженно отнеслись к малоизвестному проекту. Наибольший интерес проявили интернет-продавцы и книжные магазины небольших форматов. Многие из них сотрудничают с нами до сих пор. Такая же ситуация наблюдалась и с театрами: куда более сговорчивыми оказались небольшие театральные коллективы».

Силами энтузиастов

Организаторы отдают предпочтение тем участникам, которые, помимо рекламы своего ассортимента, могут провести мастер-класс, организовать публичные лекции и другие мероприятия, соответствующие тематике фестиваля.

Одной из первых проект поддержала основательница блог-платформы «Книжный шкап» Катерина Таберко. «Если говорить о динамике рынка детской книги в Беларуси, — сказала Катерина, — то это одно из наиболее быстроразвивающихся направлений с огромными перспективами. В данном случае фестивали играют не последнюю роль: они объединяют производителей, реализаторов и потребителей книг, помогают привить интерес к чтению. Такие мероприятия дают детям возможность увидеть множество разнообразных книг, окунуться в сказку, стать полноправными участниками волшебных книжных историй, а родителям — лучше ориентироваться в многообразии предлагаемых изданий, узнать что-то новое о книгах и тенденциях в этой сфере».

По словам Татьяны Юзефович, такие проекты строятся на неподдельной любви к своему делу: говорить о коммерческой выгоде не приходится. Еще ни разу фестиваль не вышел на самоокупаемость. У него нет спонсорской поддержки, все расходы (в первую очередь на аренду помещения и оборудования) покрывают организаторы.

Есть перспективы

Подводя итоги почти годичного существования проекта, организаторы отмечают, что интерес к нему со стороны книжных издательств и магазинов постоянно растет. Так, в нынешнем году количество участников достигло семидесяти, еще около десятка предварительных заявок не было реализовано.

Особо стоит отметить внимание публики к белорусскоязычной детской литературе. Как подчеркнула руководитель проекта «Сундучок детских книг» Татьяна Славинская-Пузыревич, рынок книг для подрастающего поколения «является наиболее динамично развивающимся во всем мире. Наша страна не является исключением. Сейчас на белорусском языке издаются такие классики, как Свен Нурд­квист, Юя и Томас Висландеры, Астрид Линдгрен, Льюис Кэрролл, Нил Гейман и др. В отечественном книгоиздании четко оформляется направление иллюстрированных сказок для самых маленьких и книг, помогающих юным читателям выучить белорусский язык. Покупателями востребованы такие издания, спрос на них растет». Кстати, в этом году белорусско­язычной литературе на фестивале отведен отдельный сектор.

Что касается конкуренции на отечественном книжном рынке, то специалист отметила такой аспект: «За последние несколько лет появилось немало книжных магазинов, работающих с российскими издательствами. В большинстве из них ассортимент дублируется, а конкурентное преимущество формирует, как правило, цена на продаваемые книги, часто демпинговая. С одной стороны, это плюс для покупателей, увеличение объемов реализации. С другой — демпинговые цены выводят из игры добросовестных книготорговцев, работающих над расширением ассортимента, привозящих в страну относительно редкие издания.

Говоря о состоянии книжного рынка Беларуси, хотелось бы отметить, что пока не заполненной остается у нас ниша современной художественной литературы высокого уровня. Кроме того, нам очень не хватает качественно изданных книг о культуре и истории нашей страны, написанных живым, понятным языком, проиллюстрированных в соответствии с современными мировыми трендами».

Главная проблема, добавим мы, заключается в вытеснении бумажной книги электронными аналогами, точнее в том, что в глазах «компьютеризированного» поколения постепенно девальвируются литературный язык, большие текстовые форматы, да и слово как таковое. Проекты же, подобные Bookids, стимулируют интерес к традиционным формам проведения досуга.