Джек Воробей прибыл в Минск

Алена ЯКОВЕНКО

Интерактивная выставка восковых фигур «Сказочное путешествие» открылась в Национальной библиотеке.

В экспозиции представлен 41 персонаж из популярных мультипликационных, научно-фантастических, приключенческих фильмов, книг и комиксов. Центральное место занимает фигура Аватара высотой два метра. Внимание самых маленьких посетителей непременно привлекут причудливые копии смешариков. Публике постарше придется по вкусу колоритный образ Бэтмена. Встретившись с добродушным Карлсоном или отважным Синдбадом-мореходом, взрослые смогут поностальгировать по детству.

Создание восковой фигуры требует долгого и кропотливого труда.

Процесс создания восковых фигур очень длительный и трудоемкий, требует привлечения большого количества специалистов. В частности, в качестве глаз и зубов персонажей используют полноценные офтальмологические и стоматологические протезы, которые в точности повторяют прототипы, поэтому фигуры всегда выглядят как живые. Располагая богатым портретным материалом, разработчики и гримеры стараются сделать «кожу» лица и рук предельно убедительной (поры, морщины, вены, родинки и т. п.).

Следующий этап — создание причесок, усов, бород и бровей. С помощью особых инструментов постижеры (специалисты по работе с натуральным человеческим волосом) вплавляют в воск каждый волосок, пока не сформируется целая копна, из которой впоследствии мастер создает прическу. К слову, на голове у одной фигуры может быть до 40 тыс. волосков. Одеждой занимается целый пошивочный цех под руководством художника по костюмам.

Рассказывая о материалах, из которых изготовляются куклы, куратор выставки Владислав Асака отметил постепенный переход производителей от воска к силикону и пояснил: «В отличие от воска (вернее, от смеси воска с большим количеством добавок), который имеет ограничения по температурному режиму и под действием прямых солнечных лучей подвержен ломкости, запылению, фигуры из силикона и скульптурного полимера значительно долговечнее и не нуждаются в частой реставрации».

Помимо ростовых кукол, на выставке представлены арт-плакаты и тантамарески (предназначенные для фотосъемки стенды с отверстиями для лиц). Предусмотрена и зона детского творчества. Все рисунки юных посетителей, пожелавших продемонстрировать свои художественные способности, вывешиваются на специальной доске. Работает и тематическая книжная выставка, есть импровизированный кинотеатр, недавно была запущена серия квестов. Все желающие могут сфотографироваться со сказочными персонажами.

Сегодня самым известным музеем восковых фигур в мире является Музей мадам Тюссо, имеющий около 40 филиалов по всему миру. Однако свои преимущества есть и у менее знаменитых экспозиций.

«Как правило, зарубежные музеи такого формата нацелены на развлечение публики и не дают какой-либо информации для размышления, мы же апеллируем к познавательному отдыху, — сравнивает экспозиции куратор минского выставочного проекта Владислав Асака. — Удержать внимание современного ребенка книжными фолиантами проб­лематично. Наглядный материал дает детям некий импульс к постижению поучительного смысла произведений».

Все представленные в Минске экспонаты получены из коллекции Санкт-Петербургского музея восковых фигур. В России история объемных портретов связана с именем Петра I, который пригласил для их создания иностранных мастеров. Тогда такие произведения могли купить только очень богатые люди. После смерти царя о восковых фигурах долгие годы не вспоминали, и технологии были забыты. Поэтому когда в конце прошлого столетия энтузиасты решили возродить необычное искусство, пришлось все начинать сначала.

В 1988 году в Санкт-Петербурге была создана первая коллекция восковых фигур и разработана собственная техника их изготовления. Первая выставка, состоявшая из 19 экспонатов (были представлены в основном царственные особы), открылась в Петергофе в июле 1990 года. Сегодня Санкт-Петербургский музей восковых фигур — это своего рода бренд. Правда, из-за дороговизны аренды ему приходится кочевать с одной площадки на другую. Однако это никак не влияет на интерес к экспонатам со стороны публики.

Персонажи из коллекции представлены в Минске впервые.