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03 марта, 2017 г.
Белорусы в 2016 году покупали больше свежих овощей и меньше рыбы по сравнению с 2015 годом, сообщила сегодня заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич на итоговой коллегии ведомства, передает БЕЛТА.
"В 2016 году сократилась продажа рыбы, морепродуктов, соков, сыров, масла сливочного, яиц, телевизоров, холодильников, стиральных машин и других товаров. При этом увеличилась продажа свежих овощей, крупы, муки, макаронных изделий, детского питания, обуви, чулочно-носочных изделий, косметической продукции", - рассказала Ирина Наркевич.
По ее словам, в целом в 2016 году, учитывая общие экономические условия, отрасль сработала с достаточно высокими показателями. Остается высокой доля торговли в ВВП - 10,8%. Это второе место среди отраслей экономики после обрабатывающей промышленности. Розничный товарооборот составил Br36,2 млрд, или 95,9% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года при задании 101,6%. Последние несколько лет рост товарооборота опережал рост доходов на 3,5-5,3 процентного пункта.
Темп роста оптового товарооборота за 2016 год составил 89,6% к январю-декабрю 2015 года при задании 100%. "Задание по розничному и потовому товарообороту не выполнено ни одним регионом республики", - констатировала Ирина Наркевич.
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