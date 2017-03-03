Почти половина белорусских туристов ездит в Евросоюз

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03 марта, 2017 г.
Белстат опубликовал данные о туризме в Беларуси. В прошлом году туристическими и экскурсионными услугами воспользовались 1,8 млн. человек.
За рубеж в организованных группах выезжало 495,7 тыс. человек. Из них 46,2% посетили Евросоюз, 23,8% — страны СНГ.
Чаще всего белорусы по путевке ездили в Россию, Болгарию, Турцию, Украину, Египет, Польшу, Испанию, Грецию, Черногорию, Литву, Чехию и Италию. На долю этих стран пришло 85,2% туристов.
Беларусь посетили 217,4 тыс. организованных туристов, 78,7% из них были гражданами России. Также к нам приезжали из Польши, Литвы, Украины, Латвии, Германии, Израиля, Китая, Эстонии, Великобритании. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Республике Беларусь в 2016 году составила 4 дня.
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