Почти половина белорусских туристов ездит в Евросоюз

Валерий Алексеев

В прошлом году за рубеж из Беларуси выехало полмиллиона организованных туристов.

Белстат опубликовал данные о туризме в Беларуси. В прошлом году туристическими и экскурсионными услугами воспользовались 1,8 млн. человек.

За рубеж в организованных группах выезжало 495,7 тыс. человек. Из них 46,2% посетили Евросоюз, 23,8% — страны СНГ.

Чаще всего белорусы по путевке ездили в Россию, Болгарию, Турцию, Украину, Египет, Польшу, Испанию, Грецию, Черногорию, Литву, Чехию и Италию. На долю этих стран пришло 85,2% туристов.

Беларусь посетили 217,4 тыс. организованных туристов, 78,7% из них были гражданами России. Также к нам приезжали из Польши, Литвы, Украины, Латвии, Германии, Израиля, Китая, Эстонии, Великобритании. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Республике Беларусь в 2016 году составила 4 дня.