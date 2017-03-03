БЕЛТА

Предприниматели предлагают сократить размеры штрафов для малого бизнеса в два раза. Об этом заявил на брифинге сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Виктор Маргелов в пресс-центре БЕЛТА.

По словам Виктора Маргелова, сегодня со стороны делового сообщества, органов госуправления есть понимание, что в Кодексе об административных правонарушениях заложены нормы, которые предусматривают чрезмерную ответственность за экономические правонарушения. По его оценке, размеры штрафов за некоторые виды нарушений не соответствуют объему нанесенного государству ущерба, а также финансовым возможностям тех, кто должен их заплатить.

Виктор Маргелов рассказал, что межведомственная рабочая группа уже занимается подготовкой предложений по сокращению размеров штрафов, которые прописаны в КоАП. "Мы подали в рабочую группу предложения, что эту работу надо сделать в 2017 году. Как экстренное решение мы предложили в указе понизить для субъектов малого предпринимательства нижнюю и верхние планки штрафов еще до поправок в КоАП в два раза для начала. Это будет вполне справедливо и будет больше соответствовать сегодняшним реалиям", - считает сопредседатель РКП.