Гарантийный фонд для МСП Беларуси будет рассчитан на поддержку стартапов

Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса Беларуси будет рассчитан на поддержку стартапов, заявил сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси Петр Арушаньянц.

Планируется, что гарантийный фонд в Беларуси появится в 2018 году. "У нас цель не просто создать гарантийный фонд для крепких высокодоходных предприятий. Речь идет о том, что он будет являться не столько финансовым институтом, сколько институтом развития. Это будет фонд, рассчитанный на поддержку стартапов, предприятий, которые начинают бизнес, имеют идеи, но не имеют капитала", - рассказал Петр Арушаньянц.