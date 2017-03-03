Гарантийный фонд для МСП Беларуси будет рассчитан на поддержку стартапов

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03 марта, 2017 г.
Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса Беларуси будет рассчитан на поддержку стартапов, заявил сегодня на брифинге в пресс-центре БЕЛТА директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси Петр Арушаньянц.
Планируется, что гарантийный фонд в Беларуси появится в 2018 году. "У нас цель не просто создать гарантийный фонд для крепких высокодоходных предприятий. Речь идет о том, что он будет являться не столько финансовым институтом, сколько институтом развития. Это будет фонд, рассчитанный на поддержку стартапов, предприятий, которые начинают бизнес, имеют идеи, но не имеют капитала", - рассказал Петр Арушаньянц.
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