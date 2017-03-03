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БР новости

Россия выполняет обещание о снижении поставок нефти в Беларусь

03 марта, 2017 г.

Алексей Иванов

При сохранении существующей динамики поставки за год могут составить менее 16 млн. т. 

В январе-феврале Россия экспортировала в Беларусь 2,623 млн. т нефти. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Объемы поставок сократились на 30,8% по сравнению с прошлым годом.

Мозырский НПЗ с начала года получил 1,312 млн. т нефти, Нафтан — 1,311 млн.т

Сокращение поставок нефти Москва использует в качестве инструмента давления на нашу страну в газовом споре. Представители России настаивают на приоритетном погашении долга за газ в размере 660 млн. долларов. Лишь после этого они готовы согласовать новые цены на газ и восстановить объем поставок.

В прошлом году в Беларусь вместо оговоренных ранее 24 млн. т было поставлено 18,1 млн. т нефти. С начала года РФ угрожает еще сильнее сократить поставки нефти. Если темп поставок в январе-феврале сохранится, то наша страна может получить по итогам года даже менее 16 млн. т. 

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