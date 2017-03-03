Россия выполняет обещание о снижении поставок нефти в Беларусь

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03 марта, 2017 г.
При сохранении существующей динамики поставки за год могут составить менее 16 млн. т.
В январе-феврале Россия экспортировала в Беларусь 2,623 млн. т нефти. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Объемы поставок сократились на 30,8% по сравнению с прошлым годом.
Мозырский НПЗ с начала года получил 1,312 млн. т нефти, Нафтан — 1,311 млн.т
Сокращение поставок нефти Москва использует в качестве инструмента давления на нашу страну в газовом споре. Представители России настаивают на приоритетном погашении долга за газ в размере 660 млн. долларов. Лишь после этого они готовы согласовать новые цены на газ и восстановить объем поставок.
В прошлом году в Беларусь вместо оговоренных ранее 24 млн. т было поставлено 18,1 млн. т нефти. С начала года РФ угрожает еще сильнее сократить поставки нефти. Если темп поставок в январе-феврале сохранится, то наша страна может получить по итогам года даже менее 16 млн. т.
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