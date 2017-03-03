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03 марта, 2017 г.
Снижение цен и бюджетных расходов является главной задачей МАРТ, заявил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на заседании итоговой коллегии ведомства, передает БЕЛТА.
"Наша главная задача - снижение цен и бюджетных расходов. Это основное, ради чего создано наше министерство. Остальные все задачи - производные: развитие конкуренции, потому что развитие конкуренции приводит к снижению цен и бюджетных расходов, принятие решений по упрощению ведения бизнеса и другие", - отметил Владимир Колтович.
Министр призвал не путать поддержку отечественных предприятий в целом с поддержкой компаний одной формы собственности - государственной. В результате, по его словам, государство выступает на рынке конкурентом, делая инвестиции в малый бизнес бесперспективным.
"Решение о создании антимонопольного органа - это устойчивый сигнал обществу, что правительство и руководство государства не видит другого пути, кроме как создание рыночной экономики", - сказал Владимир Колтович.-
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